2. GREGORACI-BRIATORE, FINE DELL’AMORE, MA NON DEL RAPPORTO

Gabriele Parpiglia per ‘Chi’

ELISABETTA GREGORACI FLAVIO BRIATORE

Questo matrimonio non s’ha da fare. Né domani, né mai». Questa celebre frase che viene pronunciata da uno dei “bravi” a Don Abbondio ne I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ha un suono ricorrente nelle vite di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Perché quel giorno, quel 14 giugno di dieci anni fa, quando i due si sposarono con tre giorni di festa, con i Duran Duran in concerto solo per loro, con quasi un milione e mezzo di euro spesi per il party e con “Chi” come unico magazine invitato, la frase più pronunciata fra gli ospiti era stata proprio questa.

ELISABETTA GREGORACI FLAVIO BRIATORE

Trent’anni di differenza. Un amore nato tra mille critiche. Un amore, però, che Briatore ha voluto e difeso perché non si è mai dimenticato di quanto Elisabetta gli sia stata vicina nel momento del dolore. Quell’amore, che i due si erano donati a vicenda e che li aveva portati all’altare contro tutto e tutti, anche contro i pronostici e le malelingue, ma che, nonostante tutto, alla fine è naufragato.

E ora possiamo dire che, dallo scorso 23 dicembre, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non sono più marito e moglie e che lo scoop lanciato da “Chi” quest’estate, che la storia tra i due fosse al capolinea, ha quindi avuto la conferma definitiva. Quella messa nero su bianco dinanzi ai rispettivi avvocati, Annamaria Bernardini de Pace per Briatore e Maria Cristina Morelli (la stessa di Veronica Lario, sarà una casualità?) per la Gregoraci.

briatore gregoraci nathan

Ma andiamo a raccontare i dettagli di questa separazione che per molti potrebbe essere clamorosa, ma per noi di “Chi” no, visto che l’abbiamo seguita passo dopo passo non appena è iniziata la crisi (evidentemente irrecuperabile) tra i due. Innanzitutto, la coppia ha scelto una separazione consensuale, quindi nessuna rivendicazione a mezzo stampa, nessun muso lungo, ma solo rammarico, soprattutto da parte di Briatore.

NATHAN FALCO BRIATORE ELISABETTA GREGORACI

Un cosa quindi è stata chiara fin da subito: nessuna guerra, ma voglia di trovare soluzioni per far star bene Nathan Falco, il loro bambino, di cui il papà va pazzo e senza il quale non può vivere. Così la Gregoraci non verrà “estromessa” dal Principato, dove ha vissuto fino a oggi, ma si trasferirà semplicemente in un’altra casa (ovviamente meno fastosa di quella dove ha vissuto con l’ex marito). Tutto questo soprattutto per non stravolgere troppo la vita del figlio, che frequenta la scuola a Montecarlo, e ha tutti gli amici e i suoi interessi lì.

NATHAN FALCO BRIATORE ELISABETTA GREGORACI

Questo il volere di Flavio per quanto riguarda Nathan Falco. Inoltre Elisabetta potrà godere di un mantenimento economico sostanzioso (per lei e per il figlio) e non perderà le quote che possiede in condivisioni di alcuni dei locali di Briatore (come, per esempio, la percentuale sul Bar Cova aperto di recente a Montecarlo dall’imprenditore), le resta anche l’attico romano e altri accordi dal contenuto privato. Insomma, Briatore il “burbero” non ha scelto la guerra, ma la voglia di far star bene prima di tutto suo figlio, poi, di conseguenza l’ex compagna.

BRIATORE 1

Il divorzio, quello vero e proprio, avverrà a metà giugno quando le parti si incontreranno per mettere nero su bianco e chiudere definitivamente i capitoli di una storia che ha avuto sempre strascichi malinconici, eccezion fatta per la nascita di Nathan Falco, il loro regalo più grande, e pochi sorrisi. Già dalla scorsa estate, quando Elisabetta aveva lasciato la dimora in Sardegna di Briatore, avevamo annunciato la crisi profonda tra i due. Poi gli indizi social: lei che non pubblica e condivide da quasi due anni una foto con l’ex marito e alla domanda sui motivi di questo distacco ha sempre risposto: “sono fatti miei!”.

michel martone giovanni lo storto flavio briatore (1)

Poi i rumors di una Gregoraci che nelle sue pause lavorative, pare girasse spesso e volentieri a Parma, nascosta da cappucci e parrucche per incontrare un amico speciale. Ma tutto questo non è mai stato un segreto fra i due, anche perché il matrimonio era al capolinea da tempo e terzi incomodi (veri o presunti), non avrebbero cambiato un destino già scritto.

L’accelerazione verso la separazione consensuale, arrivata nel periodo delle Feste, ha però un motivo specifico. Flavio, come ogni anno, voleva portare Nathan in Kenya, mentre Elisabetta, guardando la realtà dei fatti, non ne aveva nessuna voglia. Così hanno pensato di attivarsi con una separazione ufficiale anche per stabilire la “gestione” del figlio.

E una volta depositate le firme, il giorno dopo Flavio e il bimbo si sono imbarcati su un aereo privato verso Malindi, postando il loro viaggio sui social. Mentre Elisabetta è partita più in sordina con la sua migliore amica. Ora che è una donna libera vedremo che cosa le riserverà il futuro...

