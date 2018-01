TUTTI I DOLORI DI DOLORES - ECCO PERCHÉ È MORTA LA CANTANTE DEI CRANBERRIES: SECONDO ALCUNE VOCI RIPORTATE DAL "SANTA MONICA OBSERVER'' LA VERA CAUSA DEL DECESSO DI DOLORES O' RIORDAN SAREBBE NELL’AVVELENAMENTO PER OVERDOSE DI FENTANYL - LA STESSA SOSTANZA AVREBBE PROVOCATO ANCHE LA MORTE DI PRINCE E MICHAEL JACKSON – VIDEO

Luca Romano per il Giornale

dolores o riordan

Emergono alcune indiscrezioni sulle cause della morte della cantante Dolores O'Riordan. Secondo alcune voci riportate dal Santa Monica Observer la "vera causa" della morte della cantante sarebbe nell'avvelenamento "per overdose di Fentanyl".

Secondo quanto riporta il quotidiano gli inquirenti avrebbero trovato proprio questa sostanza nella camera d'albergo dove è stata trovata senza vita la cantante 46enne. A quanto pare l'indiscrezione arrivata al quotidiano statunitense sarebbe stata riportata da un poliziotto di Scontland Yard.

Di fatto il farmaco è un potentissimo analgesico oppiaceo e il suo potenziale è cento volte più potente di quello che viene riconosciuto alla morfina. E questa stessa sostanza avrebbe provocato anche la morte di Prince e di Michael Jackson. Come riporta il New York Times, il Fentanyl viene usato come droga ed è molto consumato negli Stati Uniti. Almeno 60mila perosne sono morte a causa di overdose nel 2016.

dolores col fidanzato

La polizia di fatto ha sottolineato come le cause della morte non "risultino sospette". E il suo manager, Dan Waite, poco dopo la morte ha raccontato lo stato d'animo della cantante: "Era contenta, scherzava e sembrava entusiasta di poter vedere me e mia moglie questa settimana".

