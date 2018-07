TUTTI PRONTI PER TELE-RENZI - IL CONTRATTO DELL’EX SEGRETARIO DEL PD CON MEDIASET E’ PRONTO: LA SUA TRASMISSIONE SULLE BELLEZZE DI FIRENZE SARA’ IN QUATTRO PUNTATE DA UN’ORA (CON OPZIONE PER ALTRE QUATTRO) DA MANDARE IN ONDA IN AUTUNNO SU RETE4 O ITALIA1 - PRIMO CIAK SUL CAMPO DEL CALCIO STORICO FIORENTINO

Estratto dell’articolo di Carlo Tecce per “il Fatto Quotidiano”

RENZI E LUCIO PRESTA

Atmosfera serale, silenzio artefatto, gradinate nude, sabbia pettinata e i fari del campo di piazza Santa Croce a illuminare il buio di Firenze, il buio ancora crepuscolare d'inizio estate. Al centro con un pallone tricolore, Matteo Renzi: abito scuro, camicia bianca, un po' Piero (o Alberto) Angela, un po' Roberto Giacobbo (o Maurizio Crozza, in versione Kazzenger). Renzi racconta il calcio fiorentino o calcio in livrea o calcio in costume per la prima serie - presto in onda su Mediaset - di un lungo documentario su Firenze, prodotto da Lucio Presta, l' agente di Roberto Benigni.

renzi berlusconi

Il Biscione ha visionato il prodotto già montato che parte, per l'appunto, con l' ultima rassegna del calcio fiorentino […] Il senatore di Scandicci (citazione) ha registrato un mese fa l' esordio da presentatore, ma a Mediaset sono immuni dai dubbi sul talento di Matteo e perciò convinti della bontà dell' investimento. Il contratto è pronto per la firma: quattro puntate da un' ora scarsa ciascuna - con opzione per altre quattro - da trasmettere in autunno o su Rete4 o su Italia1.

MATTEO RENZI NEL CANDIDATO SINDACO A FIRENZE

Con la parabola politica in discesa, […] Renzi è concentrato sul programma, televisivo, non politico. Il nuovo e vecchio Matteo è in piazza Santa Croce con lo sguardo intenso, e ammette - con voce profonda - di patire "l'emozione" perché l' ex sindaco di Firenze, dopo un giro largo, torna a Firenze. Renzi appare e scompare, descrive i luoghi, la storia, i fiorentini. Le telecamere di Matteo, spedite in incognito tra la folla dell' evento, hanno filmato il corteo, il pallaio, i balestrieri, i calcianti, gli sbandieratori. […]