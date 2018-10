GFVIP - Stefano Sala bacia in bocca Francesco Monte

1. IL GRANDE FLAGELLO E' DIVENTATO UN OTTIMO SONNIFERO

Alberto Dandolo per Dagospia

i belli del gfvip mostrano la mercanzia

Aridatece la Malgy , la bulimia notturna di Serena Grandi, le docce ad alto tasso erotico della Yespica e gli ormoni agitati di Cecilia Rodriguez prona al figlio di Moser nell'armadio Ikea.

L'edizione del Gf Vip che sta andando in scena e' infatti talmente soporifera da potersi sostituire ai mejo induttori del sonno di ultima generazione! Se hai problemi a ricongiungerti a Morfeo basta una piccola dose del reality condotto da quel che resta di Ilary Blasi e il gioco e' fatto. Ti risparmi pure il fastidio di doverti far prescrivere il sonnifero dal medico della mutua.

i belli del gfvip mostrano la mercanzia

Piu' che Grande Fratello e' il " Grande FLAGELLO". E non solo per gli ascolti che stanno gradualmente affondando ma soprattutto per l'assenza totale di dinamiche tra i morti di fama che vi partecipano e per l'atmosfera quasi funerea che si respira nella casa.

francesco monte e i ricordi della madre

La puntata andata in onda ieri sera ha avuto come unico protagonista l'interminabile pianto di Francesco Monte. L'ex tronista che piange, dopo 1 anno, ancora per le corna in diretta della sua ex fidanzata Cecilia. Francesco che piange ricordando la madre morta 7 anni fa. Monte che piange riabbracciando suo padre entrato nella casa e che non vedeva da ben 2 settimane.

Piangono anche un tal Battista, comico per mancanza di comicita', nel rivedere la sua baby moglie e Ivan Cattaneo per non essere riuscito a darsi nemmeno un limone serio con il modellino Elia ex intimo amico di Lele Mora.

L'unica a non piangere, forse perche' sedata a dovere, e' Lory Del Santo. Nemmeno quando con crudele e gratuito cinismo le vengono fatte rivedere le immagini del figlio 19enne morto suicida 1 mese e mezzo fa.

francesco monte abbraccia il padre

Due i momenti topici dello show: quello in cui quel che resta di Ivan Cattaneo infila la lingua (durante una prova) in bocca al sempre piu' ascetico Walter Nudo e poi quando si consuma il concorso del "culo maschile piu' bello della casa". Ovviamente a vincere e' il solito Monte anche se una sempre piu' "raffinata" Ilary esclama basita: " A me me pare che lui il sedere se l'e' giocato a briscola...bah!".

Per fortuna che ci sono i due neuroni vaganti di Giulia Salemi che nonostante non riescano a rianimare Monte sotto le lenzuola, almeno ravvivano l'atmosfera plumbea dovuta all'antipatia arrogante di Silvestrin e alla spocchia egotica di Battista. A proposito, ricordate a quest' ultimo di fare meno ironia sulla sua detestata Eleonora Giorgi: la signora ha recitato, diretta dalla grande Liliana Cavani, al fianco di Marcello Mastroianni.

francesco monte abbraccia il padre

Altra nota dolente della serata l'eliminazione del Merolone. Il pubblico moralista e perbenista lo ha punito perche' aveva ammesso di essere andato a mignotte. E il povero Valerione e' passato pure per misogino.

Indovinello del Grande Fratello: oltre a Ivan Cattaneo nella casa c' e' un gay non dichiarato e ben 2 bisex. Chi sono? Ah, NON saperlo...

TWEET!

DAGOSELECTION

Aladino‏ @Aladino_Rm

Affossato il #GrandeFratelloVip che arranca su un disastroso 19% con 3 mln: persi altri 200.000 tlsp rispetto alla scorsa settimana

Un anno fa, terza puntata del #GFVIP a 4.124.000 e il 22,20% Quest'anno, crollo pazzesco: perso più di un milione di telespettatori e oltre il 3% di share

Partenza ottima per I Bastardi di Pizzofalcone con 5.600.000 e il 25%

Elia‏ @elijah85

Provarci con un etero. Screenshot su tela, #GFVIP 2018.

ivan cattaneo assalta elia

BagnoTrash‏ @TrashAmmme

"SONO UN GRANDE INGHIOTTITORE EROTICO" Ivan Cattaneo 08/10/2018 C'ero #GFvip

Mario Manca‏ @MarioManca

«Sono un grande inghiottitore». Cattaneo riscrive il concetto di volgarità in televisione, una carriera basata sulle allusioni sessuali e nient'altro. Non so se mi fa più tenerezza o più tristezza. #gfvip

Banana_glitterata‏ @Banana_darklady

Il potere del trio #gfvip

eleonora giorgi ivan cattaneo lory del santo

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Massì, alimentiamo lo stereotipo che il gay è quello che appena trova un etero prova a infilartelo nel culo. #GfVip

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

QUESTA È LA COPPIA CHE VOGLIAMO, SIGNORI DELLA PRODUZIONE. #GFVIP

francesco monte stefano sala

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

"Quello successo fino a ora non è nulla, il meglio deve ancora arrivare" Ilary quello che è successo fino a ora è davvero NULLA, non è successo nulla. #GFvip

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Il cast in un reality è tutto, se lo sbagli sei fottuto. Dopo tre puntate noia mortale, autori ce la diamo una mossa? #gfvip

Paola.‏ @Iperborea_

Immaginate se Elia fosse stata una donna e Cattaneo etero. Vi avrebbe fatto ridere ugualmente? #GFVIP

ivan cattaneo assalta elia

Giulio Pasqui‏ @GPasqui

Mi dispiace perché il #GFVIP mi ha sempre divertito, ma questa edizione è di una noia cosmica. Colpa di un cast davvero debole, che non scatena alcuna dinamica

Mario Manca‏ @MarioManca

«Questo è quello che è successo in appena due settimane». Ilary, sono successe più cose nella casa dei Teletubbies in tre puntate. #GFvip

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

“Quello che avete visto non è ancora nulla perché il meglio deve ancora arrivare”. Ma perché che abbiamo visto!? Monte non ha incontrato la Rodriguez, Battista non si è ritirato. C’è stata una minaccia di rissa e hanno fatto finta di niente #GFVip

CHOCCATESUSPIGOLO‏ @capatesuspigolo

PARTIAMO COSÌ #GFVip

ivan cattaneo francesco monte

Elia‏ @elijah85

La Giorgi cova un rancore assurdo legato totalmente alle dinamiche nella casa, ma noi no, dobbiamo fare una puntata intera sui drammi di Monte e le barzellette di Battista. #GFVIP

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Autori possiamo cavalcare l'ira funesta di Eleonora per piacere e focalizzarci su quella invece che sulle cagate di Monte? #GFvip

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

“Mi raccomando controllati” “Certo” #GFvip

walter nudo ivan cattaneo

LALLERO‏ @SeeLallero

Prova settimanale già alle 22:45 è eloquente di quanto non ci sia stato praticamente nulla di rilevante questa settimana. #GFvip

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Ilary ribellati al copione, è umiliante. #GfVip

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Ilary non si ricorda neanche i nomi dei quattro nominati. Iniziamo bene #GFVip

SILVIA PROVVEDI

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

La barzelletta di Maurizio Battista alle 00:15 #GFvip

LALLERO‏ @SeeLallero

Signorini dice la prima roba giusta della serata su Benedetta Mazza e Martina Hamdy: "Accorgersi di voi è davvero difficile" #GFvip

VIPerissima‏ @Viperissima_

E Duca George muto. #GFvip

elia con la marchesa

Davide Maggio @davidemaggio

(Intanto…)

Eva Henger: «Non mi è arrivata nessuna denuncia da Monte. Mi dicono che ha bestemmiato, vediamo se anche stavolta non ci sono le prove» #GFVip

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Sala ha baciato in bocca Monte mentre era abbracciato alla Salemi.. ore 5.11 io c’ero.. notte #GFVIP

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

E con il "so rincojonita" di Ilary buonanotte #GFvip

Michele Gessa‏ @MeanGorgeous

più Elia per tutti #GFVIP

il culo di elia

trashitaliano.it @trash_italiano

Sono un po' sotto CHOC ma... #GFVIP

il culo di monte il culo di stefano sala giulia salemi i belli del gfvip mostrano la mercanzia il culo di elia