Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

BEYONCE E JAY Z NEL VIDEO FAMILY FEUD

Del resto, Jay-Z lo aveva dichiarato: lui e Beyoncé stanno usando «la musica come una terapia». C' è chi dunque affronta le crisi matrimoniali davanti a uno psicologo e chi invece - come loro, la coppia più influente della musica mondiale - lo fa nei testi delle sue canzoni e nei videoclip prodotti a corredo.

Il nuovo capitolo di questo che è a tutti gli effetti un linguaggio inedito - vita privata e pubblica che si intrecciano in dischi che si rincorrono, tradimenti reali che non vengono più nascosti ma prima denunciati attraverso una serie di canzoni (di lei) e poi espiati attraverso un' altra serie di brani (di lui) - è arrivato ora con il video di «Family Feud», ultimo brano del disco di Jay-Z uscito la scorsa estate, «4:44».

Sono bastati i trenta secondi di anteprima pubblicati l' altro giorno dall' artista per capire che è l' ennesima risposta alla Beyoncé tradita e furiosa, che sfasciava auto in «Lemonade» (suo cd dello scorso anno). Nel video si vede il rapper entrare in una chiesa: è elegante e quasi intimorito. Procede per la navata stringendo la mano di sua figlia, Blue Ivy, 5 anni. Sull'altare c' è Beyoncé che lo osserva: sexy sacerdotessa vestita di nero, lo fissa dall'alto con uno sguardo non esattamente benevolo.

Il testo della canzone dice: «Lasciami solo Becky (nome che fa riferimento alla donna con cui ha tradito sua moglie). Un uomo che non si prende cura della sua famiglia non può essere ricco». Nel frattempo Jay-Z si avvicina al confessionale, si inginocchia.

Dall' altra parte c' è lei: Beyoncé, l' unica che ha il potere di perdonarlo. E che, tuttavia, non pare intenzionatissima a farlo, in quella che è diventata una raffinata soap opera musicale, in cui i piani si confondono e, in parallelo, i dollari si moltiplicano.

