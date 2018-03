LA TV NON E' MORTA (ALMENO COME ELETTRODOMESTICO) - NETFLIX: IL 70% DEGLI UTENTI SI CONNETTE DALLO SCHERMO DI CASA. PC, TABLET E SMARTPHONE HANNO GIA' SUPERATO IL PICCO, E LE SMART TV CON CONNESSIONI FINALMENTE VELOCI GARANTISCONO UNA VISIONE IMPAREGGIABILE

I dati diffusi da Netflix parlano chiaro: la maggior parte degli abbonati si e’ iscritta via smartphone o tablet, ma oltre il 70% di loro guarda i contenuti della piattaforma sulla cara vecchia inossidabile televisione.

La morte della regina degli elettrodomestici in nome del trionfo dei dispositivi mobili è stata annunciata troppo presto.

Negli ultimi vent'anni ci sono stati prima il boom dei laptop, poi dei tablet e infine degli smartphone. Ma tutti e tre hanno raggiunto e superato il picco, e nel frattempo il mercato è cambiato: gli operatori telefonici con margini sempre più risicati hanno iniziato a monetizzare col traffico dati, e utenti sempre più ingordi si trovano spesso a non arrivare alla fine del mese e a elemosinare ''giga'' agli amici e agli hotspot wifi che trovano in giro.

Contemporaneamente (e finalmente), le connessioni casalinghe sono diventate sempre più veloci e in grado di sostenere trasmissioni in HD, 4K e persino HDR, su schermi intelligenti da 55 pollici in su che costano meno di un iPhone e garantiscono una qualità di visione mai raggiunta prima.

Perché’ se è vero che è molto più semplice iscriversi dal proprio PC, secondo il rapporto diffuso da Netflix, nel giro di qualche settimana vi ritroverete a guardare la vostra serie preferita o i cartoni dei figli sbracati sul divano di fronte alla televisione.

I dati non sembrano aver sorpreso Netflix che ha ben chiara la crucialità della TV per i loro contenuti.

Gli accordi che stanno che sta stringendo con i fornitori di pay tv quali Comcast e Sky ne sono un chiaro segno. E non importa se sulla RAI non ci capitate nemmeno per sbaglio, il canone andrà comunque pagato.

