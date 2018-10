10 ott 2018 19:22

I TWEET DI 'TEMPTATION ISLAND VIP', LA PIÙ GRANDE TELENOVELA D'ITALIA. E IL VIDEO DELL'ULTIMO FALÒ DI VALERIA MARINI E PATRICK: '' NON MI HAI MAI MANDATO UN MESSAGGIO CON SCRITTO "TI AMO", MI MANDI I LINK CON IL FILM DI FANTOZZI'' - ''È PRONTA PER LA POLITICA: DOPO 350 VIDEO IN CUI FLIRTA CON IVAN È RIUSCITA A FAR PASSARE PATRICK DALLA PARTE DEL TORTO. DATELE UN MINISTERO'' - ''LA VENTURA NON È EMOZIONATA PER BETTARINI ED È SULL'ORLO DEL PIANTO PER VALERIA''