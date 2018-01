TWEET-INFERNO PER CERNO! - GIOVANNI VALENTINI: “IL CONDIRETTORE DI "REPUBBLICA" SI CANDIDA COL PD. NON SARA’ UNA PERDITA PER IL GIORNALISMO MA NEPPURE UN GRANDE GUADAGNO PER LA POLITICA” – PONTIGGIA: “SI STA MEGLIO AL NAZARENO DI RENZI CHE A LARGO FOCHETTI, MA CHE DAVERO DAVERO?” – "SOLIDARIETA' AGLI STENOGRAFI DELLA CAMERA" – CERNO TWEET E L'INTERVISTA IN GINOCCHIO A RENZI DELLO SCORSO 10 DICEMBRE

Mi chiedono: ma ti candidi? Come fossi il primo italiano che sceglie di portare le sue battaglie culturali, dai diritti civili alla libertà di pensiero, dove possono diventare realtà. È una scelta di vita, personale, combattuta. Ringrazio Repubblica per tutto ciò che mi ha dato

Tommaso Cerno lascia la condirezione di “Repubblica” per candidarsi con il Pd. Non sarà una grande perdita per il giornalismo, ma neppure un gran guadagno della politica

Solidarietà agli stenografi della Camera

Non ho mai capito in cambio di cosa i partiti (dal Pd ai Cinque Stelle) si prestino a levare dal groppone agli editori alcune costose bocche da sfamare #giornalisti #Cerno #Mucchetti #Paragone #Carelli etc etc

Dalla bacheca Facebook di Massimiliano Gallo

Dopo due mesi (correggo, tre) di condirezione a Repubblica, Tommaso Cerno saluta e si candida col Pd. Ci fu un tempo in cui la condirezione di Repubblica sarebbe stata festeggiata per settimane. Oggi, invece, il giornalismo è una vetrina, una sorta di Isola dei Famosi per entrare nel giro giusto. Ammesso - e non concesso - che Renzi possa essere considerato il giro giusto. Ma questa è un'altra storia.

Il preoccupante stato dell'arte a @repubblica non lo dicono tanto gli scazzi tra #Scalfari e #DeBenedetti col giornale a far da punching ball, ma #Cerno che molla la condirezione per il #PD. Si sta meglio al Nazareno di #Renzi che a Largo Fochetti, ma che davero davero?

