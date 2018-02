TWEET! - ‘L’ISOLA’ INCIAMPA CONTRO DE ANDRÉ, CADONO GLI ASCOLTI E ANCHE LE PALLE: ‘ARIDATECE LA DROGA DI FRANCESCO MONTE’, CHE FA UN VIDEOMESSAGGIO TIPO OSTAGGIO - ‘ISOLA: CONDUCE MARA VENIER CON LA PARTECIPAZIONE DI DANIELE BOSSARI, DELLA VECCHIA IN PRIMA FILA E DI ALESSIA MARCUZZI’ - ‘BOSSARI SE PARLI ANCORA DI GFVIP…’ - IL PUBBLICO SOGNA LA STORIA LESBO TRA ALESSIA MANCINI E BIANCA ATZEI

Aladino‏ @Aladino_Rm

Ancora boom di ascolti per Raiuno che vince nettamente la serata con #ilprincipelibero a 6.178.000 e il 24,30%; brutto crollo dell'Isola dei Famosi che fa segnare 3.800.000 e il 21,60%: persi oltre un milione e quasi 5% persi rispetto alla scorsa settimana

L'Isola dei Famosi‏ @IsolaDeiFamosi

"L'#Isola mi ha lasciato qualcosa e qualcuno in particolare. E quel qualcuno è Paola"

francesco monte

Ermesy‏ @Ermesy2

Niente da fare per l'#isola. Con rai1 accesa crolla, non solo in contenuti, pure in ascolti. Stracciata anche nel TC da #PrincipeLibero

Davide Moschetti‏ @DavideMoschetti

“Noi siamo un programma d’intrattenimento e voglio divertirci” Si Alessia però a noi non c’è ne frega niente di chi ha mangiato la lasagna o no o di vedere quelle prove assurde e noiose #isola #lisoladeifamosi

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Alè, vedi che noi ci divertivamo più prima. Con la ddddroccca nella trasmissione #Isola

Massimo Falcioni‏ @falcions85

Se la Marcuzzi fosse una giornalista, tra la morte di un Papa e la nebbia in val padana in un giorno di gennaio, darebbe l'apertura alla seconda notizia. #isola

Free hug‏ @fragolaecioccol

Ma Francesco Monte che manda solo videomessaggi mi sa tanto di ostaggio rapito. #isola

Mario Manca‏ @MarioManca

Videomessaggio Francesco Monte: «La sede adatta per affrontare certe tematiche non è uno studio televisivo». Quindi lo studio di Verissimo è tipo il tribunale di giustizia penale? #isola

VIPerissima‏ @Viperissima_

Mara: "Spero che tu possa fare pace con Monte" #isola

eva henger vuoi fare pace con francesco monte

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

LA SEDE OPPORTUNA PER DISCUTERE DI QUESTE TEMATICHE È DOMENICA LIVE DA @carmelitadurso. #isola

Ale_o_Ale‏ @ale_o_ale

Monte così spontaneo che Ambra con l’auricolare in confronto era Meryl Streep. #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Ma con quale faccia Francesco nega quello che sembrerebbe ovvio? #Isola

gianfranco marzi‏ @gianfrancomaraz

Cara Alessia, il voler rimandare Francesco Monte sull'#isola è ancora più scandaloso di volerlo difendere

vladimir luxuria‏ @vladiluxuria

Mandiamo Monte da Paola sull'#isola così se lo ricorda visto che non ne ha più parlato

eva henger guarda il video di francesco monte

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Io mentre guardavo l’rvm di Monte. #isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

#isola dei famosi: conduce Mara Venier con la partecipazione di Daniele Bossari, della vecchia in prima fila e di Alessia Marcuzzi

Ale_o_Ale‏ @ale_o_ale

La cosa più interessante dei reality sono le discussioni live tra i concorrenti. Che la Marcuzzi puntualmente taglia per fare le mosse di potere pubblicità. #isola

Mario Manca‏ @MarioManca

Ma perché spegnete le discussioni proprio quando rischiano di diventare quasi interessanti? #isola

Davide Moschetti‏ @DavideMoschetti

I commenti di Bossari: -anch’io vengo fuori da un reality; - anch’io ho fatto un esperienza simile; - quando tornerai qua sarà diverso come è successo a me dopo il reality #isola

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Quando Alessia ti dice di fare ancora una volta la mossa di potere e tu rispondi "me le hai gonfiate... le mosse di potere" #isola #IsolaDeiFamosi2018 #isoladeifamosi

mara venier

Fabio Fabbretti‏ @fabiofabbretti

Arrivati al 13 febbraio, non si può più sentire Bossari che parla del #GFvip. Facciamo che basta #isola

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

Credo sia la prima volta che un inviato spieghi la prova ricompensa attraverso una clip registrata #isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Non gli fanno più nemmeno spiegare in diretta i giochi per evitare che diventi lapalissiano che non parla un buon italiano? #Isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Certo che se la Cipriani si nasconde la roba nel reggiseno può andare avanti per mesi a mangiare #isola

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

francesca cipriani si nasconde l uva nelle tette

La Cipriani che cerca di celare i chicchi d’uva mettendoli al posto dei capezzoli mi stende #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Francesca tranquilla che non hanno arrestato Monte per la droca figurati se arrestano te per la conchiglia rosa barbie #isola

Francesco Canino‏ @fraversion

Cecilia Capriotti per me resta un mistero catodico. Ma siamo sicuri che i parenti primi la riconoscano quando appare in tv? #isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Ragazzi, io cambio canale. Noia infinita. Sbadigli #Isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Questo farà molto scalpore sui social #isola

banane

Irama di X Factor 5‏ @ale_223

2 ore e mezza di NULLA. NUL LA #isola

Massimo Falcioni‏ @falcions85

"Vogliamo divertirci in questa #isola". Stiamo ancora aspettando. I coglioni toccano terra

BITCHYF.IT‏Account verificato @BITCHYFit

The L Word #Isola

alessia mancini bianca atzei