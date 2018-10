DAGOSELECTION

Ezio Mauro‏ @eziomauro

Di Maio, i giornali sono al mondo per raccontare la vostra ascesa, il vostro potere, la vostra caduta: com’è successo sempre

Movimento 5 Stelle‏ @Mov5Stelle

Il nostro @luigidimaio ha smentito le fake news de la @repubblica in diretta! Te lo sei perso? Ecco qui il video https://goo.gl/hRsttF

Vittorio Feltri‏ @vfeltri

Di Maio auspica la morte dei giornali. Normale. Un ministro del lavoro che non ha mai lavorato non può che odiare ogni mestiere. Tranquillo Gigino ,tu durerai meno di noi e verremo in massa al tuo funerale.

Massimo Giannini @MassimGiannini

Il piccolo Caudillo di Pomigliano @luigidimaio si metta l’anima in pace: i giornali e il giornalismo vivranno, è il populismo digitale che morirà presto.

Paolo Giordano‏ @IlPaoloGiordano

Siate clementi con Di Maio. Quando augura la chiusura a Espresso, Repubblica e Stampa, non capisce di parlare come un dittatore fascista o comunista semplicemente perché non sa neppure che sono esistiti. #Dimaio #Espresso

Luca Telese @lucatelese

Bisogna spiegare a Di Maio che nessun giornale deve “morire”, nemmeno quello che è più distante da lui. #repubblica

mario calabresi‏ @mariocalabresi

Alla fine della giornata resta la domanda: qual è il problema di @luigidimaio ? @repubblica è la testata con più lettori in Italia ma non si è messa ad applaudire sotto il balcone. Se ne faccia una ragione e provi a governare, se ne è capace. Noi siamo solidi e sereni. Buonanotte

Anna Rita Leonardi‏ @AnnaLeonardi1

Luigi Di Maio, fuoricorso universitario, MAI lavorato, conosciuto per la sua profonda ignoranza scolastica. Oggi vicepremier e ministro del Lavoro. Ha detto "spero che giornali come Repubblica e l'Espresso chiudano e i giornalisti vengano licenziati". Ecco l' #Italia5stelle.

Giorgio Mulè‏ @giorgiomule

Quando si ha l’ossessione di punire i giornalisti e chiudere i giornali si è già fascisti. Luigi Di Maio è l’avanguardia di un movimento che fonda sulle purghe la sua azione, violenta finora solo a parole. Guai a sottovalutarlo. Per questo bisogna essere solidali con @repubblica

Augusto Minzolini‏ @AugustoMinzolin

Giggino Di Maio ha augurato la chiusura a La Repubblica, L’Espresso, La Stampa perche propinano fake news. Lo comprendo: ha una crisi di identità visto che è lui stesso una fake news. Motivo per cui io non mi impaurirei. Le minacce di Di Maio sono come le sue promesse: fake news!

Antonio Polito‏ @antoniopolito1

Caro Di Maio, diceva nel ‘700 un padre della Costituzione americana che tra una democrazia senza giornali e una democrazia senza governo avrebbe preferito la seconda. Vuol dire che i giornali esisteranno ancora quando i Cinquestelle non ci saranno più

Danilo‏ @danilosantini65

Raramente sono d'accordo con @luigidimaio, ma quando si scaglia contro i vermi dell'informazione non può che trovare un alleato per quanto mi riguarda #FakeNews e #regimemediatico tragedia nazionale

Claudio Cerasa‏ @claudiocerasa

Di Maio fuori controllo: "Il sistema mediatico ed europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano". Di Maio non capisce però che non esiste nessun complotto. Esiste solo un auto complotto: quello dei non capaci

Claudio Cerasa‏ @claudiocerasa

Nota a margine per chi si scandalizza su Di Maio. Di Maio non è *diventato* così. Di Maio è sempre stato così. Un vaffa è per sempre. Più o meno come un diamante della Tanzania.

Tommaso Labate‏ @Tommasolabate

I giornali sopravviveranno a Di Maio. Come sono sopravvissuti a tutti quelli che prima di Di Maio hanno detto o pensato le cose che dice e pensa Di Maio dei giornali.

Pietro Grasso‏ @PietroGrasso

C’è solo un modo per rispondere alle vergognose parole di Di Maio: andare in edicola e comprare @espressonline @repubblica e @LaStampa. Finché ci saranno dei giornalisti a descrivere la realtà, l’Italia sarà libera, civile e democratica.

Michele Dalai‏ @micheledalai

Di Maio non legge i giornali, apprezza solo quelli con le figure. Di merda.

Marianna Aprile‏ @mariannaaprile

+++ #diMaio: “con Reddito di Cittadinanza non si potranno comprare quotidiani” +++ #speseUmorali

kotiomkin‏ @Kotiomkin

#DiMaio contro l’#Espresso: “Scrive fake news”. Manco avesse titolato che la #manovra abolisce la #povertà. [@peppegiustolisi] #Governo #FakeNews #Giornalismo

Er Bipolare‏ @Er_Bipolare

comunque Di Maio che se mette a scimmiottà Berlusconi dicendo ch'è tutta colpa dei giornali quando viè sputtanato è de na mestizia e de no squallore disarmanti

Fausto Panunzi‏ @FPanunzi

Che schifo un ministro del Lavoro che si augura la chiusura di un'azienda. @luigidimaio è totalmente inadeguato al suo ruolo.

Christian Rocca‏ @christianrocca

Di Maio al Corriere della Sera: l’ha detto davvero, non è fake news, lo sa pure lui che ci sta facendo fallire.

giuliaselvaggi‏ @giuliaselvaggi2

Mentana: “Le parole di ieri di #DiMaio sull’informazione sono un’offesa ribalda e ingiustificabile” Insorgono i grillini: “che cazzo vuol dire ribalda?” #repubblica #espresso

Davide Serra ?? ?? ??‏ @davidealgebris

Di Maio non ha mai veramente lavorato. Mai studiato. In un mese da Politico si paga piu di tutte le tasse pagate nella sua vita. Però ha arroganza rischiare risparmi, pensioni, soldi sul conte corrente di tutte le famiglie Italiane che lavorano, studiano e hanno creato Italia