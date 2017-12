UCCELLI DI ROVO - IL PARROCO GAY DI 79 ANNI HA SPOSATO IL MODELLO ROMENO DI 24, HA VENDUTO LA SUA CASA PER COMPRARNE UNA AL MARITO A BUCAREST E A QUEL PUNTO E' STATO MOLLATO - ORA NON HA UN TETTO E SI APPOGGIA AGLI AMICI, MA E' ANCORA CONVINTO CHE FOSSE AMORE (INVECE ERA UN CALESSE)

Neal Baker per “The Sun”

il reverendo e il modello

Il parroco gay che ha sposato il modello romeno, più giovane di lui di 55 anni, è rimasto senza casa. Gli ha ceduto il suo appartamento per garantirgli un tetto il giorno in cui lui sarebbe morto, ma il ragazzo l’ha lasciato di lì a poche ore.

il prete vende la sua casa per il toyboy

Il reverendo in pensione Philip Clements, 79 anni, e Florin Marin, 24 anni, si erano incontrati su un sito di dating. Sposati ad aprile, il prete ha venduto il suo appartamento nel Kent per comprarne uno a Bucarest, dove si è trasferito con il giovane marito. Poco tempo dopo, i due hanno discusso e si sono lasciati. Il motivo? Florin ha detto a Philip che era troppo vecchio per andare con lui in un club.

il prete e il toyboy

Il signor Clements è dovuto tornare in Gran Bretagna a mani vuote, non ha più una casa e vive grazie all’aiuto degli amici: «Ho perso tutto. Florin mi faceva ridere, andavamo al cinema e a fare shopping. Ma in Romania usciva tutte le sere e tornava l a mattina. Mi sentivo solo, non parlavo la lingua, non avevo amici. Mi vietava di andare nei locali con lui e mi fidavo».

il prete clements e florin

il reverendo clements

Il giovane lo ha mollato subito dopo essersi assicurato l’appartamento, eppure il reverendo ancora spera nel ricongiungimento: « Se incontrasse un altro, lo capirei, basta che me lo dica. Non voglio il divorzio e al telefono lui mi dice che non vuole nessun altro. Non lo fa per i soldi, non me sono rimasti molti».

il matrimonio del reverendo e del 24enne