UCCI, UCCI, QUANTO ROSICA FEDERICO ANGELUCCI – SCARTATO A 'SANREMO GIOVANI' IL VINCITORE DI ‘TALE E QUALE SHOW’, GIA' CAMPIONE DI 'AMICI', SI SCATENA SU INSTAGRAM CON VIDEO DI SMORFIE E COMMENTI IRONICI: "VIVA LA RAI, SEMPRE" – IN UN SECONDO FILMATO MOSTRA TUTTA LA SUA DELUSIONE INFILANDO LA TESTA NEL FORNO – BAGLIONI: “LA VITA CONTINUA. A ME UNA VOLTA DISSERO: QUESTO NON FARA’ MAI NIENTE. E INVECE…”

angelucci

Da www.lolnews.it

Non sono loro però ad aver selezionato le 24 canzoni giunte in finale. A farlo è stata una commissione presieduta dal Direttore Artistico del Festival, Claudio Baglioni, che in conferenza stampa ha dichiarato di aver ascoltato più di 1500 canzoni e di avere selezionato le migliori nonostante “molte raccomandazioni”.

claudio baglioni

Ciò non toglie che Federico Angelucci – vincitore della sesta edizione di Amici – ci sia rimasto veramente male, sfogando la sua delusione sui social network.

angelucci

Nelle sue Instagram Stories ha pubblicato un primo video dove, facendo smorfie buffe, ha scritto il commento ironico “Viva la Rai sempre”. Inoltre, in un secondo filmato, mostra tutta la sua delusione infilando la testa nel forno, come per simulare un suicidio, prima di chiedere scherzosamente agli amici “Che c’è?”.

angelucci bocelli

Sicuramente Angelucci aveva scommesso molto su Sanremo Giovani e la notizia della sua esclusione lo ha avrà particolarmente colpito. Ma il suo talento è innegabile e le occasioni per dimostrarlo non mancheranno di certo.

2. BAGLIONI

Marilena De Angelis per www.urbanpost.it

SANREMO 2018 BAGLIONI FAVINO HUNZIKER

Il direttore artistico di Sanremo 2019 Claudio Baglioni ha annunciato i 24 giovani cantanti che prenderanno parte alla finale di Sanremo giovani 2019 in programma il 20 e 21 dicembre in prima serata su RAI 1 e condotta dalla strana coppia Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Una scelta difficile per Baglioni che ha commentato:

«Io stanotte non ci ho dormito. Non è stato facile scegliere. Abbiamo ascoltato 1549 brani. Qualcuno oggi ci maledirà ma la vita continua. A me una volta dissero: “questo non farà mai niente” e quest’anno ho festeggiato i 50 anni di carriera»

angelucci liza minnelli angelucci FEDERICO ANGELUCCI MINA FEDERICO ANGELUCCI MINA baglioni ultimo