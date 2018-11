27 nov 2018 17:55

È UFFICIALE: I NUOVI DIRETTORI SONO STATI NOMINATI DAL CDA RAI - DE SANTIS A RAI1, FRECCERO RAI2, COLETTA CONFERMATO A RAI3. PREZIOSI ANDRÀ A RAI PARLAMENTO, MENTRE IL TELECRONISTA DEL CICLISMO AURO BULBARELLI DIRIGERÀ LO SPORT - IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO ALLA FINE HA FATTO ‘SCELTE TESE ALLA VALORIZZAZIONE DI ECCELLENTI PROFESSIONISTI CON UNA LUNGA STORIA AZIENDALE’. PER NON INCAPPARE IN COSTOSI CONTRATTI A ESTERNI…