30 ott 2018 10:17

ULTIMISSIME RAI - COME DAGO-ANTICIPATO, SALVINI SPINGE SULL'AUTORE DELLA ISOARDI CASIMIRO LIETO, NELLE TRATTATIVE DI STANOTTE GLI SAREBBE STATA PROMESSA LA DIREZIONE DI RAI2. ALLA DIREZIONE DI RAI1 SPUNTA FRECCERO, IN QUOTA M5S, CARBONI AL TG1, TG2 A SANGIULIANO - PATERNITI A RAINEWS 24 (IN VANTAGGIO SU IMAN SABBAH) - ALLA RADIO DOVREBBE ARRIVARE UNO TRA LUDOVICO DI MEO O ROBERTO PACCHETTI. AL TGR CASARIN. RAI SPORT A LOSA - FOA E SALINI IN RIUNIONE ADESSO