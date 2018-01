31 gen 2018 11:28

UNHAPPY DAYS - SCOTT BAIO ACCUSATO DA NICOLE EGGERT, CHE RECITAVA CON LUI IN ‘BABY SITTER’: ‘HA ABUSATO DI ME TRA I 14 E I 17 ANNI’. MA L’ATTORE SONO ANNI CHE SMENTISCE TUTTO, DOCUMENTI ALLA MANO: ‘CI FU SOLO UN RAPPORTO SESSUALE, QUANDO AVEVA PIÙ DI 18 ANNI. CERCA PUBBLICITÀ E HO DIMOSTRATO COME LEI ABBIA CAMBIATO VERSIONE MILLE VOLTE, MAN MANO CHE LE SUE STORIE VENIVANO SMONTATE…’