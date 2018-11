Estratti dall’intervista di Antonio Monda a Oliver Stone per ‘la Repubblica’

bertolucci ultimo tango vanity fair 10

Oliver Stone ha voluto bene a Bernardo Bertolucci, tanto da definire la loro amicizia un "tesoro della sua esistenza". (…) "Devo essere sincero, c'è qualcosa che mi rattrista ancora di più: la convinzione che nel suo intimo quello che a questo punto voleva Bernardo fosse proprio la morte".

bernardo bertolucci

Come vi siete conosciuti?

"A una festa negli anni Settanta: lui era in America per la promozione di Novecento. In quel party circolava molta droga e entrambi avevamo voglia di divertirci: mettiamola così, la nostra prima intesa non è stata cinematografica... (…) Bernardo era irresistibilmente mondano. Sapeva esserlo con eleganza e una punta di snobismo, e questo lo rendeva ancora più affascinante. Io non avevo amato molto Ultimo tango: trovavo che fosse stato rovinato dall'interpretazione di Maria Schneider, a mio avviso attrice molto modesta (…)

oliver stone steven spielberg e bernardo bertolucci

(...) l'ho invitato a farsi visitare da uno specialista americano: ho sempre avuto l'impressione che avessero sbagliato ripetutamente le operazioni chirurgiche, o forse non ha mai rivelato del tutto cosa avesse in realtà. Ho capito dal tono con cui mi ringraziava che lo considerava un tentativo inutile. Poi, quando mi ha detto 'fai bei film, mi raccomando', ho capito che non lo avrei più visto".

oliver stone oscar oliver stone

BERTOLUCCI DE NIRO