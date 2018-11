VACCHI, CHE BRANDA! “TROPPO DOTATO, SONO SCAPPATA VIA”, DANIELA MARTANI A 'RADIO KISS KISS' AMMETTE DI ESSERSI PENTITA DI NON ANDARE AL LETTO CON IL RE DEI SOCIAL. E RACCONTA LE SUE ''DOTI" NON ECONOMICHE - VIDEO

Pippo Pelo, nel morning show di Radio Kiss Kiss, ha rivelato nella puntata di venerdì 09 novembre 2018 che Daniela Martani ha avuto una liason con Gianluca Vacchi e nel momento più alto di intimità Mr Enjoy avrebbe tirato fuori un ‘papagno’ dalle proporzioni smisurate, la Martani spaventata, è scappata via dal suo lussuoso chalet di Cortina. Il fatto risale al periodo di Capodanno del 2015.

Era una confidenza intima che la "pasionaria di Alitalia” aveva raccontato a entrambi i suoi colleghi e amici del ‘Pippo Pelo show”. Non lo aveva mai rivelato in pubblico. Incalzata da Adriana Petro la Martani ha affermato che bastava andare sul profilo del re di Instagram per avere conferma che è tutto vero. Vacchi è particolarmente dotato. Coperta dalle risate l’ex concorrente del Grande Fratello ha ammesso sorridendo di essere stata una cretina a non andare al letto con lo spensierato cinquantenne re della bella vita. Non solo ha i soldi, ma è pure ben dotato. Scherzando ha chiuso dicendo di essere proprio una deficiente.

