UNA VALANGA DI SARCASMO TRAVOLGE PAOLA PEREGO E IL MARITINO E MANAGER LUCIO PRESTA - ALDO GRASSO: ‘HA UNA VOCE PASTOSA, COINVOLGENTE, A DIFFERENZA DI CERTE CONDUTTRICI CON VOCE NASALE E METALLICA, TIPO GESSETTO SULLA LAVAGNA, È SEMPRE COSÌ CHARMANTE...''

Aldo Grasso per il ‘Corriere della Sera’

C’è una domanda che mi frulla in testa da un paio di settimane. Una domanda non semplice che cercherò di condividere con i lettori, fra poco. Vorrei intanto parlare della nuova edizione del talent «Superbrain – Le Supermenti», dedicato alle abilità della mente umana (Rai1, venerdì, ore 21.30). Abilità della mente umana? Sì, come se fosse facile, come se fosse un gioco!

Com’è noto, protagoniste della serata sono persone con capacità mentali straordinarie (per la memoria, per lo spirito d’osservazione, per capacità fuori del comune…) che si sfidano sottoponendosi al giudizio del pubblico in studio e della giuria, composta da tre personaggi (venerdì c’erano Antonella Clerici, Marco Liorni, Salvatore Esposito). Il numero più divertente è stato quello di un cane che spegneva a comando alcune candeline: superbrain anche lui.

Anche in questa puntata c’era il comico, Dario Bandiera. Fa ridere? Non è questa la domanda che mi preme. Il programma, bisogna dirlo, sta in piedi soprattutto grazie alle doti «superbrain» della conduttrice Paola Perego, l’alfa e l’omega della trasmissione. Basta osservarla un attimo per capire come sia lei il centro della scena, come la sua presenza riempia lo studio con forza magnetica. È lei la vera regista in campo, come sapevano fare solo Pippo Baudo e Renzo Arbore.

Ha una voce pastosa, coinvolgente (a differenza di certe conduttrici con voce nasale e metallica, tipo gessetto sulla lavagna), quasi uno strumento musicale per le sue continue battute di spirito, per la sua grazia espansiva. Per non parlare dei suoi abiti (è sempre così charmante e sciantosa) che, potrò sbagliarmi, la aiutano molto a scaldare il cuore del pubblico, seduto estatico in poltrona. A questo punto, ecco la fatidica domanda che mi frulla. Ma Beppe Caschetto, il potente agente delle star televisive, avrà una moglie?

