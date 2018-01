VALERIA MARINI ALLA RICERCA DELL’AMORE - ‘STO LENTAMENTE USCENDO DALLA DEPRESSIONE. L’AMORE VERO NON CREDO DI AVERLO MAI PROVATO. E LO DICO SINCERAMENTE: VOGLIO UN FIGLIO E LO AVRÒ, MA NON VORREI FARLO DA SOLA’ - L’ATTRICE SI CONFESSA CON DIACO: ‘VITTORIO CECCHI GORI SONO ANDATA A TROVARLO IN OSPEDALE. PROVO ANCORA UN GRANDE AFFETTO, HA COMMESSO TANTI ERRORI. EVITO SEMPRE DI PARLARE DELLA MOGLIE PERCHÉ…’

Dall’intervista di Pierluigi Diaco per ‘Oggi’ in edicola domani

In un'intervista esclusiva a OGGI, in edicola da domani, Valeria Marini rivela: «Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato. Ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso». E ancora: «Sono riuscita a superare un anno veramente difficile in cui mi aspettavo tante soddisfazioni che invece non sono arrivate».

A OGGI la Marini dice che non rinuncia però ai suoi sogni, privati e professionali: «Glielo dico sinceramente: voglio avere un figlio e lo avrò. Ma non vorrei farlo da sola». E poi: «Pago lo scotto della popolarità televisiva. Avrei bisogno che un regista come Ferzan Ozpetek o come Pedro Almodovar mi offrisse l’occasione di smontare il mio personaggio e la mia iconografia. Voglio l’opportunità di svelare un’altra parte di me… Sono stanca di fare la guest star in tv. Meriterei di più».

E confida anche una grande amarezza: «Conosco l’amore della famiglia. Conosco l’amicizia e la sua profondità. Ma l’amore... L’amore vero, quello con una persona con cui sentirsi complice e alleata, no, non credo di averlo mai provato. Ma lo aspetto».

E sull'ex compagno Vittorio Cecchi Gori dice: «Lo sono andata a trovare anche in ospedale. La prima volta era in rianimazione e non sono entrata. Ora sta meglio ed è in buone mani. Gli ho regalato una sciarpa».

Gli vuole ancora molto bene?

«Sì. Provo per lui un grande affetto. È un uomo forte e complesso: ha commesso tanti errori, avrebbe potuto evitarli. Quando ci vediamo, mi dice sempre che con me è come se il tempo non fosse mai passato. Sono contenta di una cosa: le sue condizioni di salute gli hanno permesso di ristabilire un rapporto con suo figlio. Mi auguro che si riprenda presto».

Rita Rusic ha pianto in tv per lui: «Lo hanno lasciato solo». Con chi ce l’aveva, secondo lei?

«Non ne ho idea. Evito sempre di parlare di lei. Il mio rapporto è con Vittorio, non con la sua ex moglie. L’ho sempre sostenuto e, per quanto ho potuto, non gli ho mai fatto mancare il mio affetto».

