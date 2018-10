IN SVIZZERA HANNO TALMENTE POCHI PROBLEMI CHE SI PERMETTONO DI INDIRE UN REFERENDUM PER DECIDERE SE GLI ALLEVATORI POSSONO TAGLIARE LE CORNA ALLE LORO VACCHE - TUTTO E’ NATO DA UN GRUPPO DI ANIMALISTI CONTRARI ALLA PRATICA GIUDICATA UNA BARBARIE DOLOROSA PER LE BESTIE - MA ATTENZIONE: GLI ELVETICI NON FANNO NULLA SE NON CI SONO SOLDI DI MEZZO. E ANCHE IN QUESTO CASO...