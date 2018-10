VATTI A FIDARE DEL FRATE – LE 'IENE': UNA 42ENNE CHIEDE LAVORO A UN RELIGIOSO E LUI ABUSA SESSUALMENTE DI LEI – IL FRATE HA PENSATO BENE DI MOLESTARE LA DONNA NELLA SAGRESTIA DELLA CHIESA... - VIDEO

https://www.iene.mediaset.it/2018/news/frate-abusi-sessuali-lavoro-sagrestia_200518.shtml

frate donna molestata

Da www.iene.mediaset.it

Lucia ha 42 anni e tre figli, il marito l’ha lasciata sola per andarsene con un’altra. Cade in depressione e finisce in cura psichiatrica.

Debole e in lotta con le sue fragilità deve pensare anche a un mutuoimportante che le lasciava appena 500 euro da vivere. Le consigliano di chiedere aiuto a frate Valentino. Lei lo contattata, lui sembra gentile e disponibile. Finché si incontrano, nella sagrestia della parrocchia.

Lui d’improvviso la abbraccia, la molesta sessualmente, la stringe sempre più forte fino a simulare un rapporto sessuale. In piedi e da vestiti.

frate donna molestata frate donna molestata