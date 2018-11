VE LO RICORDATE? ERA IL MONELLO DE “I CESARONI”, OGGI FA IL LAVAPIATTI A LONDRA – IL RACCONTO DA ‘BARBARIE’ D’URSO: “DOPO QUELL’ESPERIENZA LA TV MI HA DIMENTICATO. HO FATTO ‘PECHINO EXPRESS’, POI IL DESERTO…” DI CHI SI TRATTA?

niccolò centioni

Da www.ilmessaggero.it

Vi ricordate il piccolo Rudy, il monello figlio di Claudio Amendola nella popolare sitcom "I Cesaroni"? Una carriera da attore iniziata da piccolissimo, ma ora Niccolo Centioni a 25 anni è dovuto emigrare in Inghilterra perché in Italia non trova più lavoro. L’attore si è confessato da Barbara D’Urso a «Domenica Live».

Il ragazzo attualmente fa il lavapiatti a Londra. Perché dopo aver partecipato a ben sei edizioni dei Cesaroni non è più entrato nulla, come ha raccontato dalla D’Urso: «Ho partecipato a tutte le riprese della serie, ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza la tv mi ha dimenticato. Ho fatto ancora Pechino Express, poi il deserto». Contento dell’esperienza da «emigrante» vorrebbe però tornare per riprovare la strada dello spettacolo.

