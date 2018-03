VEDI E PROVVEDI! LA COMPAGNA DI CORONA, SILVIA PROVVEDI, INCENERISCE "VA-GINA" MORIC CHE AVEVA ATTACCATO L'EX MARITO: "NON SA QUEL CHE DICE, LA SUA RABBIA CONTRO FABRIZIO COLPISCE SOLO SUO FIGLIO. DA QUANDO E’ ENTRATA IN POLITICA PENSA DI SAPERE TUTTO, MA NON SA NULLA" – E POI PARLA DELLA GELOSIA DI "FURBIZIO"

Anna Rossi per il Giornale

Ospite di Mattino Cinque, Silvia Provvedi ha parlato della nuova vita del suo fidanzato Fabrizio Corona.

La cantante giura che il suo compagno non ha nessuna intenzione di violare le prescrizioni che gli sono state imposte e ora che è finalmente a casa si godono un po' di normalità. Silvia, poi, ha svelato un nuovo lato di Fabrizio Corona: "Lui è molto geloso.

Se mi dai il permesso Federica, gli chiediamo se stasera posso andare a mangiare una pizza con una mia amica". E proprio mentre fa questa richiesta al suo fidanzato, che definisce "un uomo d'oro", sorride felice della sua nuova vita.

E tra una domanda e l'altra, la Provvedi ha avuto anche modo di rispondere a un post pubblicato da Nina Moric su Facebook proprio contro Fabrizio Corona. Nel post, infatti, la modella croata attaccava l'ex marito sostenendo che molti detenuti non hanno lo stesso trattamento di favore che invece avrebbe - a suo dire - ottenuto lui. "Ho provato a sprecare buone parole - replica la compagna di Corona - ad oggi onestamente chiudo il capitolo, non ne voglio parlare.

Purtroppo, non sa quel che dice, è completamente impreparata. La sua rabbia contro Fabrizio colpisce solo suo figlio e non fa bene a nessuno. Probabilmente da quando si è iscritta in politica pensa di sapere tutto, ma non sa assolutamente nulla. Non fa bene a suo figlio se continua a massacrare mediaticamente il suo ex marito. Ricordiamo che i figli non chiedono di essere messi al mondo, ma meritano la serenità".

