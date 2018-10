VEDI, VIDI, VINICIO - L'ATTORE SI È ISCRITTO ALL'UNIVERSITÀ: ''L'UNICA GUERRA CHE RICONOSCO È QUELLA CONTRO L'IGNORANZA DI QUESTO PAESE. E QUINDI STUDIO. STUDIO NEL MIO SETTORE, SI CHIAMA SPECIALIZZAZIONE, NEGLI ALTRI PAESI LA RISPETTANO, LA PAGANO, LA PRETENDONO. QUI SEMBRA CHE TUTTI POSSONO FARE TUTTO E NIENTE HA PIÙ VALORE, IN TUTTI I SETTORI. ECCO, A STA COSA IO NON CI CREDO, E PER QUESTO…''

Vinicio Marchioni su Instagram

VINICIO MARCHIONI IL LIBRETTO UNIVERSITARIO

L’unica guerra che riconosco è quella contro l’ignoranza di questo paese. E la combatto anche così. In culo a chi ci ha voluto fare credere negli anni che le lauree sono inutili. Inutile è la violenza, inutile è la chiusura, inutile è un’esistenza senza domande. Chi vuole si tenga le proprie certezze (che poi magari fossero davvero frutto di un pensiero personale), io so di non sapere. E quindi studio.

E studio nel mio settore, perché sono un professionista che lavora ai massimi livelli, nazionali ed internazionali, e quindi devo perfezionare la mia ricerca, i miei strumenti, le mie conoscenze in merito al mio mestiere. Si chiama specializzazione, negli altri paesi la rispettano, la pagano, la pretendono. Qui sembra che tutti possono fare tutto e niente ha più valore, in tutti i settori. Ecco, a sta cosa io non ci credo. Ma forse è anche per via dell’età. -42 crediti alla Laurea.

