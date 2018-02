VENI, VIDI, VINTAGE! – REPORTAGE SUL BURLESQUE, ARTE VITTORIANA CHE SOLLAZZO’ IL PUBBLICO FINO AL 1940, RISCOPERTO E TRASFORMATO IN AMERICA IN UNA SORTA DI AMMICCANTE STRIP TEASE

da www.dailymail.co.uk



Il fotografo newyorkese Stephen La Marche è specializzato in scatti di moda, nudi e burlesque. Quest'ultima arte ha una fascino antico da cui ancora oggi si viene catturati.

Il burlesque vittoriano era più che altro la parodia musicale dell'opera e del balletto, da inizio Novecento al 1930 ebbe successo in America trasformandosi in una sorta di striptease. A causa del Proibizionismo, negli anni Quaranta cominciò il suo declino. Nei Settanta quasi non esisteva più. Il revival arrivò negli anni Novanta, la notorietà si ebbe poi grazie al successo di Dita von Teese e delle tante attrici-ballerine che lo hanno riportato in giro nei club.

Pattinatrice in stile burlesque In America il burlesque spinse sulla nudita

Nel 2010 è stato fatto anche un film (flop) intitolato "Burlesque", con Christina Aguilera e Cher. In queste foto le ballerine sono riprese in scena, nei camerini, sulla pista di pattinaggio. Optano sempre per un look vintage.