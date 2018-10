simona ventura

In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 10 ottobre, le foto di Simona Ventura al ristorante con l'ex marito Stefano Bettarini e il resto della famiglia per festeggiare il 20esimo compleanno del primogenito Niccolò. La conduttrice è tornata single dopo sette anni d'amore con Gerò Carraro e, nonostante le smentite di quest'estate dopo la pubblicazione delle foto di lui con un'altra, ora la loro rottura tra i due è ufficiale.

Candida Morvillo per Liberi Tutti – Corriere della Sera

Per Simona Ventura la grande paura è alle spalle. «La telefonata che nessuna madre vorrebbe ricevere è arrivata di notte, mentre viaggiavo per lavoro dalla Calabria a Torino, ma una mamma certe cose le sente: in cuor mio, sapevo che non poteva essere». Non poteva essere che Niccolò, 19 anni, non ce la facesse, anche se era entrato in ospedale, dopo essere stato accoltellato davanti alla discoteca Old Fashion di Milano, in condizioni che potevano far pensare al peggio. «Ci siamo parlati subito al telefono. Ci teneva a tranquillizzarmi», racconta lei. Ora, la voce è squillante quando dice che ha passato «un' estate bella, piena di emozioni. Che ci ha cementato ancora di più come famiglia». Ora, la voce s' incrina quando dice «è stato un miracolo. Io sono cattolica e ho ricevuto un dono del signore, un grosso segno».

Simona aveva imparato a convivere da tempo con l' ansia di sapere i figli fuori di notte: «Non sono mai stata troppo apprensiva. Niccolò ha studiato per tre anni a Miami e a Londra, Giacomo studia a Londra. So che se la cavano. Poi, non è mai passata notte che non avessi il telefono acceso. E quando i ragazzi erano a Milano, dormivo più tranquilla quando li sentivo tornare. Dopo quel 1° luglio, l' ansia di saperli fuori mi è rimasta, ma mi sento più forte. L' esperienza ti segna ma ti rafforza». Con il processo ancora tutto da scrivere, Simona non può entrare nei dettagli. Può dire solo che di bello, quest' estate, ci sono state anche le registrazioni di Temptation Island Vip, il reality che si conclude martedì 9 ottobre, su Canale 5 e che ha segnato il suo ritorno alla conduzione in prima serata. Ed è una nuova frontiera dei reality vip, con le coppie famose che «si espongono a verificare se sono esenti da tentazioni» e in gara (e già fuori) il suo ex marito Stefano Bettarini, sul quale lei se la cava con una battuta: «Non soffro di gelosia retroattiva».

Questa è stata un' intervista in due tempi, iniziata prima dell' incidente di Niccolò. Simona ci aveva ricevuti nel suo ufficio, sterminato e bianco, nel centro di Milano, i collaboratori affaccendati, lei in splendida forma appena uscita dalla palestra, che preparava il reality e ricordava che c' era stato un momento, quasi dieci anni fa, in cui aveva deciso di rallentare con il lavoro e occuparsi di più dei figli e della sua vita, perché «una donna, sul campo, qualcosa deve lasciare». Ne erano seguite stagioni televisivamente ondivaghe, che l' hanno vista, fra l' altro, giudice a X Factor, capoprogetto della rete albanese Agon Channel, concorrente dell' Isola dei Famosi, due volte conduttrice di Selfie su Canale 5 e, quest' anno, giudice di Amici.

Per un po', non era più stata la SuperSimo dai tre programmi in contemporanea tutti che spaccano, ma ormai ricorda quella fase dando l' idea che è tornata e non ce n' è per nessuno.

Il bilancio di questi anni?

«Avevo fatto una scelta rivoluzionaria e sono stati anni duri, non per colpa mia, ma di congiunzioni astrali e politiche».

Quali sarebbero le congiunzioni politiche?

«Non ho mai detto per chi voto e questo è stato un minus non un plus».

Il momento più difficile?

«Quando uscivo dal divorzio. Da dieci, undici anni, lavoravo tantissimo e con grandi risultati, anche se avevo passato gli ultimi due anni a cercare di salvare il mio gruppo di lavoro dagli attacchi di persone, che ho già dimenticato. Avevo tutto, ma non era vero. Tornavo a casa e mi sentivo sola. Poi, c' è stato chi, per non farmi lavorare ha fatto porcate».

Che porcate e per far lavorare chi?

«Di tutto e proprio per non far lavorare me. Per pura malvagità. Ero smagrita, segnata dalla sofferenza. Per tre anni, ho fatto l' analisi del capello per dimostrare che non mi drogavo. Ho sopportato fango e fake news ante litteram. Forse volevano togliermi i figli per farmi male da ogni punto di vista, umano e quindi professionale».

Perché scelse di fare l' Isola da concorrente dopo averla condotta?

«Perché nessuno aveva mai fatto nulla del genere. E io sono stata la prima a fare Mai dire gol, Le Iene, Quelli che il calcio. Amo cercare la strada più nuova e tortuosa».

Ora conduce Temptation Island Vip su Canale 5. Un reality dove i concorrenti, accoppiatissimi, sono tentati da seduttori e seduttrici.

«Sono felice di lavorare ancora con la Fascino di Maria, e a un progetto che è un viaggio dinamico e introspettivo nella vita di coppia».

È vero che ha conosciuto Harvey Weinstein?

«L' ho incontrato centinaia di volte perché a New York frequentavamo le stesse persone. Era antipaticissimo, ma ho visto tante donne buttarglisi addosso. Non divento ipocrita a 53 anni. Di donne così ne ho viste. Quelle che lo fanno apertamente mi fanno anche simpatia, ma odio le sante per finta. Io sono stata educata alla sincerità dei sentimenti, l' ho dimostrato anche quando ho divorziato. Se due persone non si amano, si lasciano».

Il divorzio da Stefano Bettarini è stato raccontato dai giornali come una saga.

«Stefano ora c' è, la sua presenza con i figli si sente ed è importante, loro sanno che ci siamo se hanno bisogno di noi».

Come avete ricucito?

«Si ricuce quando riprendi a comunicare, altrimenti, le terze persone ci marciano e succedono sconquassi. Non accadrà più e lo appoggerò sempre. Sono felice che abbia accettato di essere concorrente di Temptation Island».

Lei e Gerò avete bruciato le tappe, convivevate già dopo un anno.

«L' amore a 45 anni è più consapevole e ti fa fare scelte che in altre età sarebbero sconsiderate. Lui ha preso me e non solo: avevo tre figli, perché nel frattempo, a Niccolò e Giacomo si era aggiunta Caterina, che ho adottato».

E ora com' è questo amore?

«Bello, sereno. Condividiamo tanto. E, ormai, conoscendoci bene, lui ha capito che io ho bisogno di prendere le mie facciate, di sbattere senza fari nella notte. E lui della sua autonomia, di un consiglio quando serve».

A 53 anni, cos' ha capito sull' amore?

«Niente. O tutto. E che ogni giorno è un giorno da costruire».

Momenti di crisi?

«Abbiamo avuto quella del settimo anno e momenti di screzio come tutti. Colpa dei caratteri indipendenti, ma le crisi ci hanno fortificato».

Che rapporto ha con l' età e il corpo che cambia?

«Mi godo la vita, non sono a dieta feroce tutto l' anno. Faccio sport tutti i giorni».

Ritocchi estetici?

«Ho smesso due anni fa, quando mi sono rivista nell' intervista con Maurizio Costanzo: non avevo espressione e mi sono messa a piangere per come mi ero ridotta».

Troppo botulino?

«No, piuttosto filler, ialuronico, cose così. Ora riconosco il mio sguardo. Rivedo la ragazza che ero nel '98».

Come vuole invecchiare?

«Mi vedo, in un giorno non molto lontano, dietro le telecamere. Senza rimpianti e rimorsi, sempre fedele a me stessa».

