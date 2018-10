LA VERSIONE DI MUGHINI - "MI SONO ABITUATO FIN DA RAGAZZO ALLA DISCREZIONE, AL NON ROMPERE I COGLIONI AL PROSSIMO, ALLA PUDICIZIA. IL CONTRARIO ASSOLUTO DI QUESTO NARCISISMO PEZZENTE CHE È DIVENUTO IL MARCHIO DEL NOSTRO TEMPO E CHE INDUCE TUTTI GLI IDIOTI DI PROFESSIONE A INONDARE INSTAGRAM DELLE LORO MISERIE" – E SUL “CACHET” RICORDA CHE…

Giampiero Mughini per Dagospia

giampiero mughini

Caro Dago, non so di chi sia esattamente la colpa o se invece è puramente e semplicemente la radicale trasformazione in peggio della razza umana.

Stamane dal mio droghiere, che è un romanaccio simpatico, stavo dicendo che se alla mia giornate di 24 ore si togliessero le rotture di coglioni non resterebbe niente.

Ebbene, nei 100 metri che separano il mio droghiere da casa mia mi intercetta un signore che evidentemente mi riconosce (o crede di riconoscermi) per avermi visto in televisione, mi prende per un braccio e mi si avvicina dicendomi che deve chiedermi “un’analisi epistemologica”…non so di che cosa perché gli dico che sono di gran fretta. Ma nei secoli scorsi capitava giammai a qualcuno di essere fermato per strada affinché affrontasse questioni “epistemologiche”?

mughini

Arrivato a casa vedo sul computer il segnale di una mail non letta. E’ non so quale associazione di automobilisti o di produttori di macchine che mi rompe i coglioni, a me che non ho la patente. Vado subito sul tasto “unsubscribe” e per fortuna funziona. In un giorno arrivano circa 120-130 mail a parte le altrettante che il filtro del mio computer spedisce direttamente nel cestino. Tra le 120 che compaiono tali e quali il 95 per cento è così distribuito.

mughini

Qualcuno che mi vuole vendere qualcosa, una galleria d’arte tra le tantissime disseminate in Italia che mi annuncia l’imminenza di una mostra e poi il suo svolgimento e poi la sua conclusione nel caso che me la fossi persa, amici che mi mandano i loro articoli (ciò di cui li ringrazio ma non posso leggere tutto), inviti a inaugurazioni in tutti i settori merceologici possibili, uffici stampa che mandano le liste di libri imminenti venturi, gente che mi chiede qualcosa del mio tempo a gratis, gente che mi chiede una valutazione del primo capitolo di un libro che si accingono a scrivere, gente che mi chiede la valutazione commerciale di alcuni libri che hanno trovato nel baule della nonna, gente che mi invita a partecipare a un convegno da qualche parte vicino alle Alpi e che per la bisogna è disposta a pagarmi un biglietto del treno, la libreria online IBS che mi invita a utilizzare quella o quell’altra promozione (non compro mai i libri in promozione) eccetera. Ma ne sto dimenticando.

michela e giampiero mughini

Se non è questo un cambiamento della razza umana. Nel mio piccolo io mi sono abituato fin da ragazzo alla discrezione, al primum non rompere i coglioni al prossimo, alla pudicizia, all’idea che tutto quello che ti riguarda non va messo in vetrina, non va esaltato, non va promosso. Se qualcuno lo scopre o ne è interessato, bene. Altrimenti, nada (per dirla con il noto stupratore Cristiano Ronaldo).

pippo baudo giampiero mughini

Le due o tre volte che in questi ultimi anni qualcuno mi ha invitato a presentare un mio libro, non ho detto a nessuno dell’evento talmente trascurabile. So com’è la vita a Roma. Se qualcuno veniva, meglio. Qualche giorno fa ho scritto da te, caro Dago, un articolo su Vittorio Feltri. Ho esitato a lungo prima di mandare a suo figlio Mattia (che è un mio carissimo amico) un messaggio in cui gli dicevo che avevo scritto di suo padre, tema sul quale lui è sensibilissimo.

Questione di discrezione, di decenza, di rispetto del tempo degli altri, della convinzione che quello che facciamo non è al centro del mondo.

GIAMPIERO MUGHINI OSPITE DI PETER GOMEZ A LA CONFESSIONE

Il contrario, il contrario assoluto, di questo narcisismo pezzente che è divenuto il marchio del nostro tempo e che induce tutti gli idioti di professione a inondare Instagram delle loro miserie.

Ps. Mentre scrivevo questo articolo ho ricevuto una mail in cui mi si invitava a un concerto di beneficenza. Ho risposto che non vado mai da nessuna parte. Ho avuto poi una telefonata di una donna che tutta pimpante mi invitava a una trasmissione televisiva. L’ho interrotta dicendo che non vado mai in tv se non c’è un cachet e le ho detto quale. Un lungo silenzio dall’altra parte del filo. Dopo di che la signora mi ha detto che “mi faranno sapere”. Ma esiste qualcuno al mondo che chiami un cardiochirurgo o una puttana e si stupisce del fatto che quello o quella chiedono un cachet?

