MILANO CONFIDENTIAL! - CECILIA RODRIGUEZ FA LA PAZZA IN DISCOTECA (E MOSER RESTA IN MUTANDE) - KLAJDI SELIMI AL POSTO DI DE MARTINO AD “AMICI”? - CHE COSA CI FACEVA LA MITICA RAFFAELLA CARRÀ NELLA SEDE RAI DI ROMA? - DA NADIA RINALDI A CECILIA CAPRIOTTI, ECCO CHI PARTIRÀ PER “L’ISOLA DEI FAMOSI”