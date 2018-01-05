VIDEO: L'ULTIMA INTERVISTA IN TV DI MARINA STRA-RIPA - A ''LA VITA IN DIRETTA'' LO SCORSO 18 DICEMBRE PER PARLARE DELLE BATTAGLIE CHE PIU' LE STAVANO A CUORE: LA LOTTA AI TUMORI, LA VITA CON LA MALATTIA, I TEST DA RENDERE ACCESSIBILI A TUTTI. DALLE PELLICCE AL CANCRO, HA OFFERTO IL SUO CORPO E LE SUE CICATRICI PER CAMBIARE LA SOCIETA'

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L'ultima intervista di Marina Ripa di Meana

 

L'ultima intervista di Marina Ripa di Meana - II parte

 

 

 

 

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AMERICA FATTA A MAGLIE - TRA IL BOTTONE DEL NUCLEARE E IL KETCHUP DEL CHEESEBURGER LO SCANDALO DEL LIBRO SU TRUMP È IRREFRENABILE. UN PAZZO CHE NON VUOLE DIVENTARE PRESIDENTE EPPURE BRIGA CON LA RUSSIA PER VINCERE. UNA MOGLIE CHE PIANGE QUANDO DIVENTA FIRST LADY EPPURE NON SI PERDE UN VIAGGIO UFFICIALE, UNA CERIMONIA, UN BIMBO DA BACIARE. UNO STAFF CHE NON REGGE LE ANGHERIE INAUDITE TIPO LUI CHE DICE ‘FESSO’ E ‘PIAGNUCOLONA’. REGGETEVI FORTE, LA STAMPA SI SCATENERÀ SU QUESTO LIBRO...

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