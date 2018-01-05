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VIDEO-CAPOLAVORI: LUCA GIURATO INCONTRA COEZ! L’UOMO-GAFFE PIÙ MERAVIGLIOSO DELLA STORIA DELLA TV CANTA IL RAPPER PIÙ DI SUCCESSO DEL 2017 (DALLA PAGINA FACEBOOK ‘INTRASHTTENIMENTO’) - ALTRO VIDEO: IL MEGLIO DI GIURATO-
SARKO’ AVVISATO, MEZZO SALVATO! CARLA BRUNI: “SE MIO MARITO MI TRADISCE LO AMMAZZO” – POI RICORDA IL FRATELLO MORTO DI AIDS A SOLI 40 ANNI E GIANNI VERSACE: “MI MANCA ANCORA”
PROTO-POLITICA! - L’IMPOSTORE DELLA FINANZA SI CANDIDA COL M5S, CHE LO RESPINGE: ‘È CONDANNATO, SE NE PUÒ STARE A CASA’ - LUI, CHE VIVE SOLO DI QUESTE SPARATE, REPLICA: ‘NON HANNO SPECIFICATO I REATI, QUINDI LA MIA CANDIDATURA È VALIDA. È DI MAIO CHE HA PAURA’ - I GRILLINI TEMONO LA CARICA DI IMPRESENTABILI CHE CERCA LAVORO ENTRANDO IN PARLAMENTO
TOH CHE SORPRESA: SE ABBASSI LE TASSE CRESCE L’ECONOMIA! EUFORIA A WALL STREET PER LA RIFORMA FISCALE DI TRUMP (I GOVERNI EUROPEI L’HANNO CRITICATA) – LA BORSA AMERICANA VOLA: L’INDICE OLTRE QUOTA 25 MILA PUNTI: TASSI FERMI, INFLAZIONE INCHIODATA, OCCUPAZIONE IN AUMENTO
BOTTE SE NON INNAFFIAVO LA MARIJUANA – UN DOMESTICO CINGALESE FA CAUSA AL DATORE DI LAVORO PER LE VESSAZIONI SUBITE NEGLI ANNI – PER PUNIRE IL COLF, DOPO AVERLO MANDATO ALL'OSPEDALE, GLI TAGLIAVA ACQUA E GAS. ANCHE D’INVERNO – CHIESTI 50 MILA EURO DI DANNI
"CATALOGNA INDIPENDENTE? MESSI LIBERO DAL BARCELLONA” - IL FUORICLASSE ARGENTINO HA FATTO INSERIRE NEL RINNOVO CONTRATTUALE UNA CLAUSOLA "POLITICA": VIA SE I BLAUGRANA NON GIOCHERANNO IN LIGA, PREMIER LEAGUE, BUNDESLIGA O LIGUE 1 DOPO UNA EVENTUALE SECESSIONE (NESSUN RIFERIMENTO ALLA SERIE A)
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE