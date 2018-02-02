VIDEO-FLASH! 'ALBERTO ANGELA ALLA SCOPERTA DEI VEGANI'. IL NUOVO VIDEO DEL DUO COMICO ROMANO 'LE COLICHE' VI PORTA NEL CRUDELE MONDO DEI MUTILATORI DI PIANTE ANCORA VIVE, UNA TRIBU' CHE COMPIE RITI 'SEITANICI' E SI NUTRE DI UTOPISTICHE 'CARBONARE VEGANE'-
DANDOLO-FLASH! - RIUNIONE A MEDIASET PER IL ''CANNA-GATE'' DELL'ISOLA DEI FAMOSI. STAREBBERO VALUTANDO SE ESPELLERE FRANCESCO MONTE, NADIA RINALDI E UN MEMBRO DELLA PRODUZIONE - IN BILICO ANCHE UNA QUARTA PERSONA CON UN RUOLO 'PESANTE' NEL REALITY - SI SUSSURRA CHE LA 'MARIA' FOSSE GIA' LI' AD ACCOGLIERE IL CAST. CHE SUCCEDERA'? AH, SAPERLO...
UNA MELODIA PER IL CUORE DI GIGGINO - CONTINUA LA CORSA A TROVARE LA NUOVA FIDANZATA PER DI MAIO: DOPO L’ATTRICE E CANDIDATA CLAUDIA PETRELLA (CHE HA SMENTITO), ‘OGGI’ LANCIA IL NOME DI GIOVANNA MELODIA, CONSIGLIERA GRILLINA AL COMUNE DI ALCAMO, CON CUI IL LEADER DEL MOVIMENTO HA PASSATO IL CAPODANNO - ECCO CHI È, DA DOVE VIENE E DOVE VUOLE ARRIVARE LA 36ENNE FRESCA DI SEPARAZIONE
SE NON VOLETE IL BRACCIALETTO DI AMAZON, C’È LA MACCHINA PER IL FRAPPUCCINO DI STARBUCKS! - LA MULTINAZIONALE ASSUME 300 PERSONE PER LE PRIME APERTURE IN ITALIA: A SETTEMBRE INAUGURA A MILANO LO STARBUCKS PIÙ GRANDE D’EUROPA, A PIAZZA CORDUSIO. ECCO IL LINK PER INVIARE LE CANDIDATURE
ECCO MARTE COME NON L’AVETE MAI VISTO: IL ROVER CURIOSITY MOSTRA IL PANORAMA SPETTACOLARE DEL PIANETA ROSSO, CHE GRAZIE AD ALCUNI RITOCCHI DELLA NASA SEMBRA CURIOSAMENTE FAMILIARE ALL’OCCHIO UMANO
TOGLIETE IL NEGRONI A TACCONI! L'EX PORTIERE DELLA JUVE IN MACCHINA CON IL VICE DELL'EX CT AZZURRO VICINI; SERGIO BRIGHENTI, SI SCATENA: "IDRIS NEGHER, VICINI ERA COMUNISTA? IO ERO FASCISTA: ECCO PERCHE' NON GIOCAVO" - LA RIVELAZIONE DI "BRIGANTI" BRIGHENTI: "BABACAR HA 4 ANNI IN PIU'" - POI TACCONI CHIARISCE: "NON SONO RAZZISTA" - VIDEO
CAFONALINO – DA GIOVANNA REI IN ABITO LUNGO DI VELLUTO, A MICHELE GUARDÍ CON LA MOGLIE, DALL’EX MISS ITALIA ALICE SABATINI CON IL FIDANZATO FINO A CECCHI PAONE E GIÒ DI TONNO: STANDING OVATION AL SISTINA PER LA PRIMA DI “DORIAN GRAY”, L'OPERA PRODOTTA DA PIERRE CARDIN PER FESTEGGIARE I 70 ANNI DELLA SUA CARRIERA