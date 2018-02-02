VIDEO-FLASH! 'ALBERTO ANGELA ALLA SCOPERTA DEI VEGANI'. IL NUOVO VIDEO DEL DUO COMICO ROMANO 'LE COLICHE' VI PORTA NEL CRUDELE MONDO DEI MUTILATORI DI PIANTE ANCORA VIVE, UNA TRIBU' CHE COMPIE RITI 'SEITANICI' E SI NUTRE DI UTOPISTICHE 'CARBONARE VEGANE'

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