VIDEO-FLASH! - 'NON SI DICE 'VERSACCI', SI PRONUNCIA VER-SA-CE': DONATELLA E LE 73 DOMANDE DI 'VOGUE' - ''SONO OSSESSIONATA DA 'MILLION REASONS' DI GAGA, IL MIGLIOR FOTOGRAFO DELLA STORIA E' STEVEN MEISEL, HO CREATO LA COLLEZIONE IN ONORE DI MIO FRATELLO GIANNI SOLO ORA PERCHE' PRIMA ERA TROPPO DOLOROSO''

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