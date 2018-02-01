VIDEO-FLASH! - 'NON SI DICE 'VERSACCI', SI PRONUNCIA VER-SA-CE': DONATELLA E LE 73 DOMANDE DI 'VOGUE' - ''SONO OSSESSIONATA DA 'MILLION REASONS' DI GAGA, IL MIGLIOR FOTOGRAFO DELLA STORIA E' STEVEN MEISEL, HO CREATO LA COLLEZIONE IN ONORE DI MIO FRATELLO GIANNI SOLO ORA PERCHE' PRIMA ERA TROPPO DOLOROSO''-
‘NON SOTTOVALUTATE IL GRANDE FRATELLO’ - LA PALOMBA SULLA CONDUZIONE DEL PROSSIMO ‘GF’: ‘A ME NESSUNO HA DETTO NIENTE. NELLA PRIMA EDIZIONE CONDUCEVO SU STREAM, LA TV SATELLITARE, LA SERATA DEL VENERDÌ. ROCCO CASALINO, FINITA LA PUNTATA MI DISSE ‘MA IO VOGLIO FARE POLITICA CON TUO MARITO’. L’ALTRA SERA L’HO INCONTRATO A LA7 E GLI HO DETTO…’
AMERICA FATTA A MAGLIE - CONTO ALLA ROVESCIA IN ATTESA DI QUATTRO PAGINETTE PERICOLOSE: È IL 'MEMO DAY', IL GIORNO IN CUI PUÒ USCIRE IL DOCUMENTO CHE PROVA COME L'FBI ABBIA AGITO PER IMPEDIRE L'ELEZIONE DI TRUMP, E POI CERCARE DI DISTRUGGERNE FATALMENTE L'AUTOREVOLEZZA, E CHE NEL FARE QUESTO È STATO AIUTATO DA ALTISSIMI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA DELL'AMMINISTRAZIONE OBAMA. E CHE IL RUSSIAGATE SI BASA SUL DOSSIER FASULLO DI UNA EX SPIA INGLESE...
SCHIAVI DI AMAZON - LA SOCIETÀ BREVETTA BRACCIALETTI PER MONITORARE DIPENDENTI: COSÌ POTRÀ SEGUIRE OGNI SECONDO DEL PROCESSO DI DISTRIBUZIONE, E ANCHE INVIARE VIBRAZIONI AI POLSI DEI DIPENDENTI CHE SBAGLIANO. NON SARANNO FRUSTATE, MA POCO CE MANCA…
OMICIDIO? - A QUASI QUARANT’ANNI DAL MISTERIOSO ANNEGAMENTO IN MARE DELLA STAR DI HOLLYWOOD NATALIE WOOD, LO SCERIFFO DELLA CONTEA DI LOS ANGELES HA RIAPERTO IL CASO, ASCOLTATO NUOVI TESTIMONI E PUNTATO IL DITO SUL MARITO ROBERT WAGNER, A BORDO DELLA BARCA, CHE ORA SI RIFIUTA DI RISPONDERE... - VIDEO
MALAGOL SI PRENDE IL PALLONE! – AVEVAMO SCRITTO CHE MALAGÒ PUNTAVA A FARE IL COMMISSARIO FIGC: HA FATTO DI MEGLIO. HA SPEDITO IL SUO BRACCIO DESTRO AL CONI FABBRICINI IN FEDERCALCIO CHE, COME PRIMO ATTO, LO NOMINERA’ COMMISSARIO DELLA LEGA CALCIO – CON FABBRICINI ANCHE COSTACURTA E CLARIZIA - LE PAROLE DI "MEGALO’": “IL COMMISSARIAMENTO DELLA FIGC DURERÀ 6 MESI MA POTREMMO PROROGARLI”
CAFONAL “ALTAROMA” - DA GESSICA NOTARO, SFREGIATA DALL’EX CHE SFILA PER GATTINONI, A GLORIA GUIDA: LA MODA A ROMA VESTE DONNE GUERRIERE – C’E’ ANCHE UNA MANNEQUIN DI 84 ANNI, ISABELLA ALBONICO – LA COLLEZIONE DI CAMILLO BONA E I TRE UOMINI AVVOLTI IN VESTAGLIE DA CAMERA IN SETA DI GUILLERMO MARIOTTO