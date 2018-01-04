VIDEO-FLASH! GIANNI MORANDI, MASSIMO ESPERTO DI SACCHETTI, DICE LA SUA SUL CASO CHE SCUOTE L'ITALIA (VIDEO!) - CON ALBERTO DANDOLO SU RTL 102.5 PARLA DELLA BOIATA #GINO, DELLE BUSTE DEL SUPERMERCATO E DI BOLOGNA LA GRASSA CHE NON E' PIU' COSI' GRASSA...-
CHIA-BOTTO DI INIZIO ANNO: ECCO PERCHE’ HO LASCIATO FABIO FULCO – "TUTTI CREDONO CHE SIA FINITA PERCHE’ SONO ALLERGICA AL MATRIMONIO E AI FIGLI MA NON E’ COSI’" – E POI PARLA DEL RAPPORTO COL CESTISTA GIUSEPPE POETA – IL VIDEO IN VERSIONE “CASALINGA INQUIETA IN MODALITA' SEXY”
ALTRO CHE I CODICI NUCLEARI: L’ODIOGRAFIA SU TRUMP CONTIENE IL SEGRETO SUI SUOI CAPELLI! - ANCHE PER QUESTO LA CASA BIANCA HA DENUNCIATO L’AUTORE E DIFFIDATO DALLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO E PURE DEGLI ESTRATTI. MA LA CICCIA È PIÙ O MENO TUTTA USCITA, E NON C’È MOLTO DI NUOVO: GLI HAMBURGER, MELANIA CHE PREFERIVA FARE LA CASTELLANA A TRUMP TOWER CHE LA FIRST LADY GIRAMONDO, IVANKA CHE SOGNA LA PRESIDENZA E BANNON CHE PENSA AI CAZZI SUOI
UCCI UCCI, SARÀ UN FURBETTO MA È INNOCENTE: CON L’ASSOLUZIONE DI RICUCCI DOPO 10 ANNI DI PROCESSO, IL MACISTE DI ZAGAROLO METTE LA PAROLA FINE SULLE SUE SCORRIBANDE IMMOBILIARI IN ITALIA: ‘QUESTO PAESE È FERMO, NON SE NE ESCE’, E OPERA TRA LONDRA E MONTECARLO - NIENTE PIÙ GNOCCHE: ‘SOLO MIA MADRE E MIO FIGLIO MI SONO STATI VICINI E SOLO LORO CONTANO’
NON CI SI CREDE! UN’AUTO VIENE TAMPONATA DA UN CARRO FUNEBRE SULLA AUTOSTRADA A4: MORTI MARITO E MOGLIE, DUE FERITI - ALLA BASE DELL’INCIDENTE POTREBBE ESSERCI L’ALTA VELOCITÀ A CUI VIAGGIAVA IL CARRO FUNEBRE, OPPURE UNA DISTRAZIONE DEL CONDUCENTE
“ROTTURA TRA MOURINHO E IL MANCHESTER UNITED: IL PSG SULLO SFONDO”, MA LUI NEGA: “SPAZZATURA” - SECONDO "DAILY MAIL", LO SPECIAL ONE, ORMAI AI FERRI CORTI CON L'AMBIENTE, SAREBBE PRONTO A LASCIARE AL TERMINE DELLA STAGIONE. MA MOU ALLA "BBC" SMENTISCE TUTTO: "SOLO PERCHÉ NON MI COMPORTO COME UN PAGLIACCIO A BORDO CAMPO SIGNIFICA CHE HO PERSO INTERESSE?..."
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE