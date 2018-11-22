THE WORKING DEAD - I EPISODIO
THE WORKING DEAD - II EPISODIO: FUGA DA CARSOLI
VIDEO-FLASH! - ‘THE WORKING DEAD’, SECONDA PARTE: L’ITALIA HORROR CON I NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA - IL REGISTA GIORGIO CROCE NANNI PUBBLICA IL SECONDO CAPITOLO DEL MONDO DISTOPICO CHE CI ASPETTA CON LE CHIUSURE DOMENICALI BY DI MAIO, CON IL CAST DI ‘THE WALKING DEAD’ E LA VOCE DEL VERO PROTAGONISTA, CHRISTIAN IANSANTE. IL PROSSIMO EPISODIO VEDRÀ L’ARRIVO DEL REDDITO DI CITTADINANZA (TREMATE)-
THE WORKING DEAD - I EPISODIO
THE WORKING DEAD - II EPISODIO: FUGA DA CARSOLI
UN MASCHIO PICCOLO PICCOLO – "LA VERITÀ" CONTRO L’ULTIMO LIBRO DEL PREMIO STREGA. È UN CONCENTRATO DI STEREOTIPI SUGLI UOMINI: IL MASCHIO RAGIONA CON IL PENE, È VIOLENTO E SEMBRA UN NARCISISTA SEMPRE INTENTO A IMPORSI SU DONNE LIBERE, PIÙ SERIE, MIGLIORI – UNO SFAVILLANTE ESEMPIO DI COLLABORAZIONISMO CON IL METOO CELEBRATO, SUPER RECENSITO E QUINDI DESTINATO AL SUCCESSO
COME CAMBIERÀ (FORSE) LA MANOVRA DEL GOVERNO DOPO LA SBERLA DI BRUXELLES - C’È CHI VUOLE TENERLA ESATTAMENTE COM’È E CHI, COME SAVONA, VUOLE SPINGERE SUGLI INVESTIMENTI COSÌ DA SFIDARE DAVVERO L’UE A BOCCIARE UN PROGRAMMA DI CRESCITA CHE L’ITALIA ASPETTA DA ANNI - LA MALFA, VICINO A SAVONA: ‘IL GOVERNO STENDA IN TEMPI BREVISSIMI UN PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE. MA PER ORA NON SI METTONO D’ACCORDO…’
LA NOTTE DEI GUFI - ARRIVA IL BLACK FRIDAY SULLA MANOVRA: TRIA E CONTE INVIANO IL MOBILIO CASAMONICA A BRUXELLES COME ACCONTO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. ANCHE I SASSI DI VIA XX SETTEMBRE SANNO CHE LA MANOVRA COSÌ COM'È NON REGGE VISTO CHE È TARATA SU UNA FANTASMAGORICA CRESCITA DELL'1,5. È UNA PROMESSA DI PANNA, UNA MANOVRA SCHIUMATA IN TAZZA PICCOLA. LA VERITÀ È CHE CI STANNO PREPARANDO L'EUROPA A LORO IMMAGINE E SUPREMAZIA: SERIE A, LORO, E SERIE B NOI, LA GRECIA E QUATTRO PORTOGHESI. LA NUOVA SUPERCHAMPIONS ECONOMICA
ARRIVA LA CARNE IN PROVETTA – IL DIPARTIMENTO DELL’AGRICOLTURA E LA “FOOD AND DRUG ADMINISTRATION” AMERICANI DANNO IL VIA LIBERA ALLA BISTECCA SINTETICA – È PRODOTTA DA CELLULE STAMINALI PRELEVATE DA POLLAME E BOVINI E TRASFORMATE IN TESSUTO MUSCOLARE. IL SONDAGGIO: ECCO COSA NE PENSANO GLI ITALIANI
M COME MELISSA: “HO GIOCATO NELLA SERIE C FEMMINILE E PENSO DI POTER PARLARE DI CALCIO ANCHE MEGLIO DI ALCUNI UOMINI” – GLI ANNI DA VELINA, IL RAZZISMO E L’AMORE PER LA CUCINA, LA SATTA SI RACCONTA IN UN LIBRO: "SONO UNA DONNA INDIPENDENTE. MI PIACE STARE IN CASA E…”
CAFONALINO - VITTORIO SGARBI PRESENTA A PALAZZO BARBERINI, A ROMA, IL SUO NUOVO LIBRO “IL NOVECENTO”, EDITO DA “LA NAVE DI TESEO” DI CUI E’ AZIONISTA E DIRETTORE GENERALE LA SORELLA ELISABETTA - ECCO CHI C’ERA
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
VOLETE ELIMINARE QUALCHE CHILO DI TROPPO? STATE LONTANI DAGLI AVANZI! FANNO INGRASSARE E METTONO A RISCHIO LA DIETA – IL MOTIVO? QUANDO MANGIAMO IL CIBO AVANZATO ABBIAMO LA SENSAZIONE DI PORTARE A TAVOLA QUANTITÀ RISTRETTE E DI “TENERCI LEGGERI”, MA IN REALTÀ…