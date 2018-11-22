VIDEO-FLASH! - ‘THE WORKING DEAD’, SECONDA PARTE: L’ITALIA HORROR CON I NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA - IL REGISTA GIORGIO CROCE NANNI PUBBLICA IL SECONDO CAPITOLO DEL MONDO DISTOPICO CHE CI ASPETTA CON LE CHIUSURE DOMENICALI BY DI MAIO, CON IL CAST DI ‘THE WALKING DEAD’ E LA VOCE DEL VERO PROTAGONISTA, CHRISTIAN IANSANTE. IL PROSSIMO EPISODIO VEDRÀ L’ARRIVO DEL REDDITO DI CITTADINANZA (TREMATE)

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THE WORKING DEAD - I EPISODIO

 

 

THE WORKING DEAD - II EPISODIO: FUGA DA CARSOLI

 

 

 

 

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LA NOTTE DEI GUFI - ARRIVA IL BLACK FRIDAY SULLA MANOVRA: TRIA E CONTE INVIANO IL MOBILIO CASAMONICA A BRUXELLES COME ACCONTO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. ANCHE I SASSI DI VIA XX SETTEMBRE SANNO CHE LA MANOVRA COSÌ COM'È NON REGGE VISTO CHE È TARATA SU UNA FANTASMAGORICA CRESCITA DELL'1,5. È UNA PROMESSA DI PANNA, UNA MANOVRA SCHIUMATA IN TAZZA PICCOLA. LA VERITÀ È CHE CI STANNO PREPARANDO L'EUROPA A LORO IMMAGINE E SUPREMAZIA: SERIE A, LORO, E SERIE B NOI, LA GRECIA E QUATTRO PORTOGHESI. LA NUOVA SUPERCHAMPIONS ECONOMICA

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