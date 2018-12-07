VIDEO FLASH - ROCCO SIFFREDI LANCIA IL SUO SPETTACOLO TEATRALE, "L'ULTIMO SAMURAI" - UN TOUR DA GROSSETO A BELLUNO PASSANDO PER ROMA, PALERMO E LEGNANO: "SO QUELLO CHE PENSATE DI ME...CHE IO FACCIA SESSO TUTTO IL GIORNO, DALLA SEGRETARIA ALLA DIRETTRICE DI BANCA - I MIEI 30 ANNI DI PORNO SONO RIUSCITI A RENDERE PIU' GRANDE IL MIO NOME E..." - VIDEO-
“SONO SCAPPATA DA VACCHI” – CLAUDIA GALANTI RACCONTA LA STORIA BOLLENTE CHE HA AVUTO CON GIANLUCA VACCHI: DOPO LA MORTE PREMATURA DELLA FIGLIA E L’ARRESTO DELL’EX COMPAGNO SI È LASCIATA ANDARE ED È FINITA TRA LE BRACCIA DEL REUCCIO DI INSTAGRAM – “POI SONO TORNATA A PARIGI PER FUGGIRE DALLE TENTAZIONI. HO VOLUTO LASCIARMI TUTTO ALLE SPALLE. CON LUI…” – FOTOGALLERY VIETATA AI MINORI
DIETRO A UN GRANDE FICO, C’È SEMPRE UNA GRANDE… – ANNA FALCHI: “FAREI UN CALENDARIO CON IL PRESIDENTE DELLA CAMERA. ME LO IMMAGINO CON LUI TUTTO SERIO SULLO SCRANNO E IO CON UNO STIVALE FETISH E UN FRUSTINO” – “A 10 ANNI HO INCONTRATO GLI UFO. IL DISCO VOLANTE SCESE NEL CAMPO DI FRONTE A CASA NOSTRA”. LE AVANCES? “UNA VOLTA UN MINISTRO DI SINISTRA MI DIEDE SULLA COSCIA QUELLO CHE IO CHIAMO IL MORSO DEL CAVALLO E IO…” – GALLERY POCO ISTITUZIONALE
DAL GIOVEDÌ NERO ALL'ORO NERO: L'OPEC TAGLIA LA PRODUZIONE DI 1,2 MLN DI BARILI AL GIORNO E I TITOLI PETROLIFERI DECOLLANO (ENI E SAIPEM IN TESTA). LE BORSE EUROPEE RIMBALZANO ANCHE SULLE INDISCREZIONI DI UNA FEDERAL RESERVE MENO AGGRESSIVA NEL RIALZO DEI TASSI. LA LAGARDE (FMI) CONFERMA - +155MILA POSTI DI LAVORO USA, DISOCCUPAZIONE STABILE. TRUMP: ''NEGOZIATI SUI DAZI ALLA CINA? MOLTO BENE''
IL DRAMMA DI JURI MALINI, L’OPERAIO BOLOGNESE COSTRETTO A DORMIRE IN UN GARAGE PERCHÉ LA SUA CASA È STATA OCCUPATA ABUSIVAMENTE DA UNA FAMIGLIA DI ROMENI – DOPO AVERLA AFFITTATA A LUGLIO AVEVA DECISO DI TORNARCI A VIVERE, MA LE SERRATURE ERANO STATE SOSTITUITE: DA ALLORA VIVE COME UN SENZATETTO NONOSTANTE CONTINUI A PAGARE IL MUTUO…
LA RADICE (GRANATA) DEL CALCIO MODERNO – SE NE VA A 83 ANNI GIGI RADICE, IL TECNICO DELL’ULTIMO SCUDETTO DEL TORINO, L’UNICO DEL DOPO SUPERGA – PORTO’ IN ITALIA IL CALCIO TOTALE ALL’OLANDESE – LA COPPA DEI CAMPIONI VINTA CON IL MILAN DA CALCIATORE, L’INCIDENTE CHE COSTO’ LA VITA A PAOLO BARISON, LA ROMA E QUELLE "TESTATE" PER CARICARE I SUOI, LA MALATTIA - VIDEO
CAFONALISSIMO SCALA! – LUNGHISSIMO APPLAUSO MINUTI A SERGIO MATTARELLA PER LA PRIMA DEL TEATRO MILANESE, MENTRE FUORI UN GRUPPETTO DI ANTAGONISTI LANCIA VERNICE E ORTAGGI ALLA POLIZIA E URLA CONTRO SALVINI – DENTRO C’ERA IL SOLITO FRITTO MISTO DI POP E GRISAGLIA: CATTELAN SENZA PAPILON, I MINISTRI TRIA E BONISOLI, ARTOM, IRENE PIVETTI, PIERRE CASIRAGHI E BEATRICE BORROMEO
OGGI MI ''LEGGO'' UNA STRONCATURA - SUL FREE-PRESS FA SFRACELLI IL ''CAVALIERE NERO'', MISTERIOSO RECENSORE DEI MIGLIORI (O PRESUNTI TALI) RISTORANTI DI ROMA E MILANO. L'ULTIMO È ''VOCE'', APPENA APERTO IN PIAZZA DELLA SCALA: ''MOLTO BELLO, SERVIZIO CONFUSO E DISORDINATO'' - IL ''NOBU ARMANI'' DOPO LA BOCCIATURA HA PERSO LA STELLA MICHELIN - E PER ''ZUMA'' IL MENU NON VALE LA LOCATION…
TRA 30 ANNI I TUMORI SARANNO SCONFITTI CON L'IMMUNOTERAPIA – L’ANNUNCIO DEI NOBEL PER LA MEDICINA TASUKU HONJO E JAMES ALLISON: “NEL 2050, SE NON RIUSCIREMO A ELIMINARLI TUTTI, POTREMO COMUNQUE BLOCCARLI IMPEDENDO LORO DI CONTINUARE A CRESCERE” – L’INCREDIBILE STORIA DEI DUE RICERCATORI CHE SENZA INCONTRARSI HANNO SCOPERTO LA CURA PIÙ PROMETTENTE CONTRO IL CANCRO