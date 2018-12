VIDEO! “COME CHE È? È UN SIRONI!”, "MA C’HA ‘E ZINNE VIOLA" – DURANTE LA CELEBRAZIONE DEI 30 ANNI DI ‘COMPAGNI DI SCUOLA’ AL CINEMA 'EUROPA' CARLO VERDONE FIRMA LA STAMPA DEL QUADRO DEL “FALSO SIRONI” CHE APPARE NEL FILM – “ERANO 15-20 ANNI CHE NON LO VEDEVO, MI SONO COMMOSSO. UN FILM PERFETTO. ECCO PERCHE’ - "UN SEQUEL? NO, E’ UNICO" – VIDEO CON DOMANDA: “SE C’HA ‘E ZINNE VIOLA, DI CHE COLORE C’AVRA’ IL CU*O?”

Roberta Marchetti per www.ilmessaggero.it

verdone compagni di scuola

Ruffolo Piero presente. Nessuna festa sbagliata, né la coppa dell’olio distrutta sui “radicioni di pino”, Carlo Verdone è arrivato puntuale ieri pomeriggio al cinema Europa per festeggiare il trentennale di “Compagni di scuola”, uno dei suoi film più amati. Due proiezioni, considerato il sold out della prima, entrambe precedute da una conversazione tra il “patata” e il suo affezionato pubblico che alternava applausi e risate.

Non è Villa Scialoja, ma la sala è piena di amici e fan che non potevano mancare alla rimpatriata. Dei vecchi compagni ecco Maurizio Ferrini, alias Armando Lepore - senza Santolamazza ma con la stessa faccia burlona di allora - che prima di entrare ricorda il compagno di set Angelo Bernabucci, nel film Walter Finocchiaro, scomparso nel 2014: «Un grande uomo, persona squisita».

verdone compagni di scuola

Del cast presenti anche Giusi Cataldo - la dolce Margherita Serafini - e Luigi Petrucci, il logorroico Postiglione. Tra i volti noti anche Niccolò Presta, la giornalista Rai Vittoriana Abate e il figlio di Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli. «E’ stato un bellissimo pomeriggio - ha detto emozionato Verdone in sala - Due sale completamente esaurite, questo mi emoziona. Per un autore vedere il proprio film, dopo trent’anni, in una sala, con il pubblico, è una sensazione incredibile. Ringrazio tutti voi che avete aderito a questa piccola festa. Mi avete commosso. Questo film non ha raccontato le fragilità e le solitudini solo di quei tempi, ma degli uomini, ecco perché ha la sua piccola eternità, perché la vita è così». Poi il ricordo di quando portò la sceneggiatura a Mario Cecchi Gori che gli diede del “tragico”, ma poi gli fece fare il film, e via a tanti altri aneddoti.

verdone compagni di scuola

Geniale l’idea di firmare il falso Sironi che appare in una delle scene cult del film e che verrà messo all’asta per beneficenza, così come i lavori in corso per un restauro del film da presentare ad “Alice nella città” in occasione della prossima edizione che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre in contemporanea alla Festa del Cinema di Roma. Sono passati 30 dall’uscita in sala di “Compagni di scuola”, ma questa commedia agrodolce, in cui Verdone è riuscito a mescolare malinconia e risate, resta indimenticabile - come le sue battute e l’eccezionale cast, in cui compaiono oltre a Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Eleonora Giorgi, Angelo Bernabucci - e sempre attuale. In fondo ogni generazione ha i suoi Fabris, Finocchiaro e Ciardulli (in arte Tony Brando).

VERDONE E IL “FALSO” SIRONI

Da ansa.it

compagni di scuola de sica bernabucci

Ricordiamo cosa accade nel film. In una mitica scena di Compagni di scuola, Christian De sica alias Tony Brando, stella cadente del mondo dello spettacolo, a causa della sua disastrosa condizione economica, tenta di battere cassa rifilando “una crosta” spacciata spudoratamente per un autentico Sironi al cinico insensibile macellaio Walter Finocchiaro interpretato magistralmente dal compianto Angelo Bernabucci. Rimangono indimenticabili lo scambio di battute tra i due personaggi: Walter: "Ma che me devi fa vedè Michelangelo" Tony: "Te sei sempre stato un’immagine legata alla simpatia e alla generosità" Walter: "Ma lo voi girà… ma che è aoo?".

compagni di scuola 4

Tony: "Come che è? È un Sironi! Tra i più famosi, pubblicato su tutti i cataloghi". Walter: "Ma c’ha e zinne viola!" Tony: "Certo, è del periodo pessimista che è il più raro…". Walter: "Ma che ce faccio?". Tony: "Soltanto il prestigio e la classe che ti da, questo se te lo attacchi in ufficio c’hai no scatto da così a così!". Walter: "Ao ma me stai a coglionà, io c’ho un centro carni se m’attacco questo pare la réclame della carne guasta…". Tony: "Ma te lo metti in casa, fai un figurone. Io ce l’ho avuto in salotto per vent’anni non sai quanto mi ha aiutato a me, le serate che mi ha risolto perché è anche un argomento di conversazione sai". Walter: "Ah, c’è pure chi c’ha il coraggio di parlà de sta crosta?" Tony: "Infatti c’è pure chi dice se c’ha le zinne viola de che colore c’avrà il culo?". Walter: "Si turchese!".

compagni di scuola 5 compagni di scuola 2 verdone compagni di scuola compagni di scuola 9 compagni di scuola 1

VERDONE COMPAGNI DI SCUOLA 25 CAMERIERE COMPAGNI DI SCUOLA compagni di scuola 8 VERDONE CAMERIERE COMPAGNI DI SCUOLA 13 VERDONE CAMERIERE COMPAGNI DI SCUOLA 12 VERDONE CAMERIERE COMPAGNI DI SCUOLA alessandro benvenuti compagni di scuola angelo bernabucci VERDONE CAMERIERE COMPAGNI DI SCUOLA 20 VERDONE COMPAGNI DI SCUOLA compagni di scuola 7