VIDEO: A MILLY CARLUCCI COMUNICANO CHE BIBI BALLANDI È MORTO MENTRE È OSPITE A ‘UNOMATTINA’. ‘NON AVREI MAI VOLUTO SAPERE QUESTA NOTIZIA COSÌ’, DICE TRA LE LACRIME. E FRANCO DI MARE E BENEDETTA RINALDI VENGONO BOMBARDATI SU TWITTER: ‘NON POTEVATE ASPETTARE 30 SECONDI CHE FINIVA IL BLOCCO?’ - ‘SCIACALLI’ - ‘ABERRANTE’ (QUI TUTTA LA SHITSTORM) - LA RINALDI SI SCUSA. LA REAZIONE DELLA CARLUCCI

A Unomattina dicono a Milly Carlucci che Bibi Ballandi è morto

(VIDEO DAL PROFILO TWITTER DI ‘LALLERO’ - https://twitter.com/SeeLallero )

DAGOSELECTION

Carolyn Smith‏ (Giudice di “Ballando con le stelle, ndr) @CarolynSmith51

Trovo molto crudele che @milly_carlucci abbia appreso la notizia in diretta tv della morte di un amico come #BibiBallandi! @Unomattina poteva aspettare 30 secondi e darle la notizie nel backstage!

Majin79 ?‏ @Majin79

Muore il produttore #bibiballandi e quelli di #Unomattina avvisano Milly Carlucci in diretta... "Scusa Milly ma non potevamo non dirtelo"... Ma scusate dirglielo durante una pausa pubblicitaria non sarebbe stato più normale?

milly carlucci viene a sapere della morte di bibi ballandi in diretta

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Ma non si poteva evitare di dire alla Carlucci in diretta della morte di #bibiballandi? Non si poteva aspettare la fine del blocco? #unomattina

BubinoBlog‏ @bubinoblog

”Non avrei mai voluto ricevere così la notizia”. Milly Carlucci appena appreso in diretta a #UnoMattina della morte di #BibiBallandi. Magari dirglielo fuori dalle telecamere, attendendo quanto? 30 secondi prima che parta il prox servizio! NO! Questione di buon gusto e rispetto!

TheGius‏ @TheGius3

È aberrante il modo in cui quelli di #UnoMattina abbiano dato la notizia a @milly_carlucci della morte del suo produttore e amico #BibiBallandi! Questa non è informazione. È sciacallaggio!

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

“È morto #bibiballandi, tuo amico, ma forse non è il caso di chiederti un commento”. MA VOI NON SIETE UMANI.

Luca Dondi‏ @lucadondi94

A #unomattina Milly in diretta scopre dai conduttori che il suo produttore #bibiballandi è morto. Di mare: “scusa Milly ma non potevamo non dirtelo”.

milly carlucci viene a sapere della morte di bibi ballandi in diretta

Francesco Canino‏ @fraversion

capisco che gestire la diretta non sia sempre facile e so quanto sappia essere cinica la televisione. Ma Rinaldi e Di Mare dovrebbero chiedere scusa per il modo orrendo con cui hanno comunicato a @milly_carlucci la morte di #bibiballandi. Una pagina di tv IMBARAZZANTE!

Domenico Fiore‏ @DomenicoFiore92

Mi stupisco che un giornalista serio come @francodimare abbia dato la notizia della morte di #bibiballandi in quella maniera barbara,senza un minimo di tatto nei confronti di #MillyCarlucci . Volgarità immensa. Bisognava attendere la fine del blocco. #unomattina

milly carlucci da gattinoni

Mario Manca‏ @MarioManca

Non si scherza col dolore delle persone. Non si gioca con un'amica fidata per generare lacrime e reazioni a caldo. Che pena. #bibiballandi

Mario Manca @MarioManca

È molto divertente che la Rai si inalberi per un sondaggio sulle donne dell'Est e non si esprima sulla maniera becera di comunicare la scomparsa di un amico in diretta tv. Dov'è la deontologia professionale e il rispetto per l'ospite, in questo caso? Provvedimenti? #bibiballandi

Crederci sempre!! ? ? ? ?‏ @TvSuperTrash

Massima solidarietà e rispetto verso Milly, per quanto riguarda la Rai (l'azienda che aveva epurato la Perego per un becero sondaggio) mi auguro vivamente che decida di prendere provvedimenti per lo sciacallaggio messo in atto a #uno mattina ! #bibiballandi

Damiana Atzeni‏ @damy85twit

Complimenti ai conduttori di #unomattina per la "delicatezza" con cui hanno dato notizia a Milly Carlucci della morte di #bibiballandi, produttore di #BallandoConLeStelle. Vergognatevi! è_é

milly carlucci

Nico bellambriana Pem Pem del tradimento‏ @nicodelavi

Dai ma che stronzi quei due a dirlo in diretta alla Carlucci. #bibiballandi

E c'eccìs!‏ @Inviaggiatore

La televisione interviene nella malattia e nel dolore privato delle persone. Tutto macina e tritura, senza sosta, non conosce il silenzio nè alcuna forma di pìetas. #bibiballandi #Unomattina

Ginko21‏ @Ginko_21

Mi auguro che stiate provando un minimo di vergogna per aver dato in diretta alla Carlucci la notizia della morte dell'amico #bibiballandi. Da una trasmissione come #Unomattina non mi aspetto certe cadute di stile degne dei peggiori programmi spazzatura @francodimare @benerinaldi

benedetta rinaldi franco di mare

Giulia Caputo‏ @La_Caputo

Il rispetto per un lutto va oltre la necessità delle notizie dell'ultim'ora. Bastava aspettare l'inizio di servizio per comunicare la morte di #bibiballandi ad una persona cui era caro come Milly Carlucci. Mancanza di tatto e di professionalità. #UnoMattina

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Non potevano mandare il servizio (che hanno mandato subito dopo) e non dirglielo in diretta? Chi ha preso la decisione? “Non possiamo non dare la notizia”, certo. Ma bastava darla dopo, evitando il pubblico disagio a @milly_carlucci . #bibiballandi #unomattina

paolo ignazio marong‏ @paoloigna1

brutto quando accade in diretta tv... manca il momento privato del dolore....#BibiBallandi.

franco di mare

Bianca Chiriatti ?‏ @BiancaBerry88

Il dolore e il rispetto per la morte di una persona dovrebbero superare la volontà di creare un “momento televisivo”. Il modo in cui a @milly_carlucci, ospite di #Unomattina, è stata comunicata la scomparsa di #BibiBallandi, in diretta, è stato triste e disgustoso #storieitaliane

BubinoBlog‏ @bubinoblog

Profondamente sconcercato per quello che hanno fatto a Milly Carlucci, annunciandole #UnoMattina diretta morte #BibiBallandi. Credo che il direttore di Rai1 prenda provvedimenti. Un abbraccio a Milly, fraterna amici di Bibi che da 20 anni le ha prodotto #BallandoConLeStelle.

BubinoBlog‏ @bubinoblog

A Barbara d'Urso danno della "sciacalla" e epiteti tremendi per innocenti sciocchezze #Pomeriggio5. Per quello capitato a #UnoMattina che è, questo sì, di inaudita gravità,cosa succederà? Quali giustificazioni per motivare annuncio morte in diretta a Milly Carlucci? #BibiBallandi

Dj Aniceto‏ @djaniceto

Far sapere in diretta tv la morte di un amico è crudele. @Unomattina Tv pessima e pornografica. Cara @milly_carlucci mi è dispiaciuto molto per te. #bibiballandi #ciaoBibi @francodimare

benedetta rinaldi si chiede se assomiglia alla boschi

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Ricordo che per mesi i dirigenti hanno ripetuto in coro: "Il modello da seguire è quello di #unomattina". Così per dire.