VIDEO! PROVVEDI A ‘STE CORNA – AL ‘GF VIP’ GIULIA IN LACRIME PER IL PRESUNTO TRADIMENTO DEL FIDANZATO CALCIATORE: “NON ME L'ASPETTAVO, MI FA MALE, NON DICO NULLA PERCHÈ NON C'È UNA VERITÀ. SONO ARRIVATA FIN QUI CON MIA SORELLA E NON MOLLO PROPRIO ADESSO” – VIDEO+GALLERY PICCANTINA

Ida Di Grazia per www.ilmessaggero.it

Undicesima puntata molto difficile per le Donatella. Questa sera Giulia e Silvia Provvediscopriranno di non essere più un solo concorrente ma gareggeranno da sole. Durante la diretta Giulia ha ricevuto una brutta notizia: la sorella le parla di un presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini.

Durante la settimana è scoppiato un gossip che riguarda il portiere dell'Atalanta. Secondo l'influencer Deianira Marzano, Gollini avrebbe tradito Giulia Provvedi durante una serata in discoteca.

A dare la notizia alla bionda de Le Donatella è stata l'ex di Corona che si avvicina alla sorella con estrema dolcezza: «Prima di trarre conclusioni ci vogliono delle prove, mi hanno fatto vedere degli articoli dove c'è una blogger che dice di aver visto lui che ci provava con delle ragazze, non ci sono foto, non ci sono video, lui non ha nè replicato nè scritto niente. Da sorella ti dico di non prendere decisioni affrettate».

Giulia scoppia in un pianto disperato: «sto così male». Alfonso Signorini prova a tranquillizzarla: «il gossip bisogna prenderlo con le pinze, non trarre conclusioni perchè potrebbe essere vero, come no. Prendila come una riflessione». «Non me l'aspettavo, mi fa male, non dico nulla perchè non c'è una verità - prova a spiegare la Provvedi - continuo il mio percorso. Sono arrivata fin qui con mia sorella e non mollo proprio adesso».

