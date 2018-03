VIENI, SOLO QUANDO LO DIRO' IO! L'ORGASMO SI PUO' RAGGIUNGERE ANCHE SENZA MANI, ATTRAVERSO L'IPNOSI - I MUSCOLI SI CONTRAGGONO COME IN UN CLIMAX NORMALE MA SENZA TOCCARE LA ZONA GENITALE, GRAZIE AL POTERE DEL CERVELLO, ECCITATO DA SUSSURRI, PAROLE O MUSICA

Lizette Borreli per “Medical Daily”

orgasmi senza mani

Un sussurro e un leggero tocco possono sprigionare energia sessuale fino all’orgasmo.

I preliminari scatenano i nostri sensi e ci trasportano in uno stato di euforia, con il sangue che corre nelle zone più erogene. Il climax non è che la risposta al piacere fisico che ci procurano altri o che ci procuriamo da soli.

E’ possibile raggiungere l’orgasmo senza mani e a comando? Secondo gli ipnotisti erotici, sì. Durante l’ipnosi la persona è ancora conscia ma perde il potere della azione volontaria, rispondendo piuttosto a un ordine. L’ipnosi erotica, invece, funziona come una meditazione guidata che eccita facendo a meno anche del tocco. E’uno stato indotto ma la persona mantiene il controllo.

ipnosi

Nell’eccitazione, il cervello svolge un ruolo principale. Per far raggiungere l’orgasmo, deve ricevere messaggi e segnali rilevanti. Percepiamo il dolore o il piacere in vari parti del corpo, ma in realtà è il cervello che li prova. Il cervello funziona dunque come centro del piacere. La domanda è: come si può stimolare il cervello senza il tocco fisico?

musica per orgasmo ipnotico

Gli orgasmi si possono raggiungere tramite la meditazione o la musica. Lo promette Stefani Love in “Binatural Beats Ultra”, un disco che induce l’orgasmo senza mani, semplicemente ascoltando i brani, facendo attenzione alla respirazione.

Esistono due tipi di orgasmi a comando secondo Jerry Storey, ipnotista erotico certificato: quello asciutto e quello vero. L’orgasmo asciutto prevede che i muscoli si contraggano nella stessa maniera di un orgasmo normale ma i segnali arrivano direttamente dal cervello e non dai nervi della regione genitale. L’orgasmo vero, invece, si ottiene usando frasi o tocco leggero. «Ogni volta che dico una parola, il piacere si raddoppia. Ogni volta che tocco la mano, si quintuplica».

hands free orgasm

L’abilità di avere un orgasmo a comando, dà un maggior controllo sul corpo. Può aiutare, ad esempio, gli uomini che soffrono di eiaculazione precoce. Oppure può far sì che una coppia raggiunga il climx all’unisono.

ipnosi orgasmica