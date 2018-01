29 gen 2018 18:57

VIOLENZE COSÌ GRANDI DA ESSERE SERENA - VIDEO: ‘HO AVUTO UNA VIOLENZA DA UN PRETE. NON ERO SOLA, È SUCCESSO A ME E A UN’ALTRA BAMBINA DI 9 ANNI’. MA L’ATTRICE PREMIO OSCAR PER IL MIGLIOR CAMEO NON PROTAGONISTA NON SVELA COSA SIA SUCCESSO ESATTAMENTE. ERA A ‘DOMENICA LIVE’ PER PARLARE DI PRESENZE SOPRANNATURALI