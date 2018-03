AMERICA FATTA A MAGLIE - SE NE VA IL CONSIGLIERE ECONOMICO DI TRUMP GARY COHN, IN PROTESTA CONTRO I DAZI. C’È CASINO DI QUA E DI LÀ DAGLI OCEANI PER UNA DECISIONE CHE IL PRESIDENTE VUOLE PRENDERE ENTRO OGGI? OH YES, E L'UNICO CHE OSTENTA TRANQUILLITÀ E COME SEMPRE LUI, CHE FA TRAPELARE L'ANSIA DI FIRMARE SUBITO - È UN CALCIONE NEL SEDERE PER RIMETTERE IN DISCUSSIONE GLI ACCORDI GLOBALI DEL COMMERCIO