Barbara Costa per Dagospia

francesca cipriani

Francesca Cipriani dopo ben otto provini, e un (falso?) attacco di panico per non tuffarsi dall’elicottero che lei chiama aereo, è sbarcata sull’Isola dei Famosi. Ma i suoi fans sono in allarme, Francesca sta malissimo, è svenuta per la fame, forse abbandonerà. L’Isola è dura, e per lei anche superare le “selezioni di fama” è stata un’impresa, seppur come celebrità vanti questo curriculum: ha partecipato al GF Nip 6, alla Pupa e il Secchione 2 e l’ha pure vinto, è stata due volte a cena a Arcore da Silvio B., inviata e opinionista da Barbara D’Urso, ha recitato in un film, ha scritto un libro, ma niente, all’Isola non ce la volevano, come non l’hanno voluta al GF Vip né 1 né 2.

Tre anni fa si era tatuata – per finta – il logo dell’Isola sulla spalla, a dimostrazione della sua serietà di naufraga, prometteva di ballare sulla spiaggia tre Dadaumpa al giorno, e non l’hanno chiamata lo stesso.

francesca cipriani sviene all isola dei famosi

Ma che bisogna fare per lavorare in Italia? Non basta avere la settima di seno, un sedere pompato e che una volta è “scoppiato” ed è toccato ri-rifarlo, tre calendari hot, la passione per il colore rosa, e un ex fidanzato in galera? Non basta, si lamentava la Cipriani poco prima di fare Colorado, la televisione italiana è inondata di ragazze straniere che ti rubano il posto, e poi ci sono quelle che ti fanno i dispetti, come la Pupa Pasqualina che durante il reality le mise dell’acqua in una costosa crema per il corpo rovinandogliela, e furono urla e strepiti, e boom di ascolti.

francesca cipriani tette

La Cipriani per un periodo ha pensato pure di espatriare, di andare negli Stati Uniti dove lei dice ci siano showgirl che hanno la 15esima di seno (!!) e lavorano tantissimo. Sognava di posare nuda per Playboy, ma poi Hugh Hefner è morto, la rivista è mezza fallita, e allora è rimasta con noi.

Messo in stand-by il nuovo ritocco al seno per passare alla nona, alla Cipriani resta un altro problema: trovare un fidanzato. “Sono sfortunata in amore, me ne capitano una dietro l’altra, troppi casini”, ha detto piangendo dalla D’Urso. Francesca soffre, è convinta che gli uomini la corteggino solo perché è famosa: dopo Marco Pavanello, ex tronista, Biagio D’Anelli, ex concorrente dei GF Nip 11, e dopo lo shock provato quando le hanno arrestato il fidanzato Giovanni Cottone, imprenditore e ex marito di Valeria Marini, la Cipriani è ora (forse) single. Sempre in tv ma da Chiambretti, ha confessato la sua notte di sesso bollente con Adil Rami, ex calciatore del Milan ora all’Olympique Marsiglia, scatenando un putiferio di gossip perché il signor Rami con Francesca avrebbe cornificato la sua legittima fidanzata top-model.

francesca cipriani twitter 1

Protagoniste indiscusse del profilo Instagram della Cipriani sono le sue tette: strabordano in ogni foto. I followers più arrapati le scrivono: “Francesca, perché non fai porno? Sei una bella topa, una figa esagerata, è ora di iniziare col porno!”, ma la loro beniamina non ci pensa nemmeno, ha detto no persino a Tinto Brass che qualche anno fa la voleva lanciare nell’hard. In rete è pieno di fotomontaggi porno con una fake-Cipriani indaffarata tra uomini superdotati, e con le tette, se possibile, ancora più grandi e… minacciose. I suoi fan però non demordono: “Vi piaccio mora?”, domanda una seducente Francesca con parrucca castana ai suoi followers. “Ti preferisco nuda e a pecorina!” è la risposta più gettonata.

francesca cipriani sviene all isola dei famosi francesca cipriani instagram 5 francesca cipriani twitter francesca cipriani instagram francesca cipriani instagram 4 francesca cipriani 3 francesca cipriani forza azzurri francesca cipriani instagram 3 francesca cipriani lele mora 1 francesca cipriani lele mora

francesca cipriani attacco di panico francesca cipriani 1 francesca cipriani 2 francesca cipriani giovanni cottone francesca cipriani instagram 1