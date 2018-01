E VOI, CONOSCETE HAYLEY HASSELHOFF? - LA CURVACEA 25ENNE È LA FIGLIA DI DAVID, RE DELLE SERIE TV ANNI ’80 E ’90 (‘SUPERCAR’ E ‘BAYWATCH’), ED È DIVENTATA UNA PORTABANDIERA DEL MOVIMENTO CURVY, E CHE CURVY: ECCOLA NELLE FOTO SCATTATE DURANTE LA SUA VACANZA NATALIZIA A BALI (VIDEO)

DAGONEWS - E voi, conoscete Haley Hasselhoff? La curvacea 25enne è la figlia di David, re delle serie tv anni ’80 e ’90 (Supercar e Baywatch), e fa la modella da quando aveva 14 anni. Negli ultimi anni è diventata una portabandiera del movimento curvy, e che curvy: eccola nelle foto scattate durante la sua vacanza natalizia a Bali.

Come il padre, ha la passione dell’alcol: è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza lo scorso maggio. Ha anche promosso un docu-film (Straight/Curve) sul tema delle donne “vere” in passerella e calendari.

