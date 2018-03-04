VIDEO - LE ELEZIONI SECONDO "LE COLICHE"
VIDEO - SE MUCCINO FACESSE UN FILM SULLE ELEZIONI (''ACTUAL'')
VOTA YOUTUBER - VIDEO: LE ELEZIONI SECONDO GLI ACTUAL E LE COLICHE, DUE COPPIE DI COMICI ROMANI CON MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SU FACEBOOK E WHATSAPP (PERCHE' YOUTUBE, IN REALTA', STA MORENDO) - ''SE MUCCINO FACESSE UN FILM SULLE ELEZIONI'' E ''COSA VOTARE''-
VIDEO - LE ELEZIONI SECONDO "LE COLICHE"
VIDEO - SE MUCCINO FACESSE UN FILM SULLE ELEZIONI (''ACTUAL'')
I GIROTONDI DELLA CAPOTONDI - LA BELLA CRISTIANA È PROTAGONISTA DEL FILM SULLE MOLESTIE DI MARCO TULLIO GIORDANA, E NELLE PRESENTAZIONI PONTIFICA SUI MANIFESTI #METOO CHE TEORIZZANO LA DIFESA DELLE CORAGGIOSE DONNE CHE DENUNCIANO I PORCONI - IL TUTTO MENTRE APPOGGIA SENZA SE E SENZA MA FAUSTO BRIZZI, UNO CHE QUELLE DONNE NON SOLO LE HA AZZITTITE, MA PARE VOGLIA QUERELARLE...
SE QUESTI SO' I LEADER.../3 - NO, PURE DRAGHI NO! IL PRESIDENTE BCE ALLA MOGLIE: ''DAI STAI ZITTA''. LA SIGNORA MARIA SERENELLA AVEVA APPENA INFRANTO IL SILENZIO ELETTORALE CON I GIORNALISTI CHE LE CHIEDEVANO DI UN IMPEGNO DEL MARITO A PALAZZO CHIGI, CON LEI CHE HA RISPOSTO... (OGGI I SEGGI HANNO REGALATO GRANDI PERLE)
DAZI AMARI, MA SOLO SE LI METTE TRUMP - NEGLI ULTIMI 4 ANNI OBAMA HA INTRODOTTO 300 MISURE PROTEZIONISTICHE. E LA GERMANIA INDIGNATA PER LA MOSSA SULL'ACCIAIO E L'ALLUMINIO? 185 - L'EUROPA PROMETTE RITORSIONI SUL WHISKY, LE MOTO HARLEY DAVIDSON E I JEANS
''BORO'' NERO - SCARCERATO IL BRACCIO VIOLENTO DI CARMINATI, RICCARDO BRUGIA, CONOSCIUTO COME ''ER BORO'', CHE HA PURE SCONTATO UNA PENA PER BANDA ARMATA AI TEMPI DEI NAR - CONDANNATO A 11 ANNI SI VEDE ''ER CECATO'' FARE IL SALUTO ROMANO PER RASSICURARE IL SUO COMPARE, 40 ANNI DI AMICIZIA: ''SULLA STRADA COMANDIAMO NOI''
LE STRADE BIANCHE: "QUALCOSA DI FOLLE, CICLISMO PURO" - PIOGGIA, FREDDO, LO STERRATO CON LE BUCHE PIENE D’ACQUA E MASCHERE DI FANGO CHE PEDALANO: A SIENA EPICA EDIZIONE DELLA "CLASSICA DEL NORD PIU' A SUD D'EUROPA" – VINCE IL BELGA BENOOT, VAN AERT, IRIDATO DI CROSS, MASSACRATO DALLA STANCHEZZA CADE SULLA SALITA FINALE (VIDEO) – VALVERDE: "CHE FIGATA" – E SAGAN…- VIDEO
CAFONALINO - ALLA CONVENTION "THE ART OF THE INK" A ROMA ARRIVANO 150 TRA LE PIÙ APPREZZATE TATUATRICI - GETTONATISSIMA IRENE GIPSY DA MONTEROTONDO: PER UN SUO TATUAGGIO C’È UNA LISTA DI ATTESA DI SEI MESI PER UN COSTO CHE VA DAI 500 AI 700 EURO - “MI ISPIRA CARTIER-BRESSON COSÌ TATUO IN BIANCO E NERO”