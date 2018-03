Margherita Conte per il Giornale

Continua a far discutere la coppia di ballerini uomini a Ballando con le stelle. Nella puntata andata in onda ieri sera, Ivan Zazzaroni si rifiuta di dare un voto a Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.

La scorsa settimana la prima esibizione tra il professionista Raimondo Todaro e il costumista Giovanni Ciacci ha fatto litigare Selvaggia Lucarelli e Mario Adinolfi. Il leader del Popolo della Famiglia ha ritenuto "imbarazzante e grottesco lo spettacolino del povero Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, Zazzaroni prova a dire la verità e viene inutilmente rimbeccato. Il ballo è uomo-donna. Il resto è chiacchiera superficiale e una arrampicata sugli specchi per giustificare l'innaturale". E la blogger ha reagito con un bel "va******o". Tutto finito? No.

Nella seconda puntata, quella di sabato 17 marzo, è invece Ivan Zazzaroni a mettere i bastoni tra le ruote dei due. Al termine dell'esibizione, il giudice decide di non esprimere il proprio voto, ribadendo anche quanto già detto la scorsa settimana: "Io non ho nessun problema con le scelte sessuali . Avevo detto già la scorsa settimana che questa cosa esteticamente non mi piace e lo confermo. Non è contestualizzato nella gara e non lo voto. Tengo le mani basse e non li voto". Le reazioni in studio sono diverse. Milly Carlucci sostanzialmente giustifica Zazzaroni: "In realtà nella libertà di giudizio di voi c'è il fatto che uno dica 'per me questo non fa parte del mondo che sono chiamato a giudicare, perché non lo capisco, non è un mio riferimento' e si può dissociare da questo". Contrariato invece Fabio Canino che invece mostra un bel dieci sulla paletta. Sui social la maggior parte dei commenti sono contro la decisione e le parole di Zazzaroni: si va dalla "vergogna!" alla richiesta di squalifica del giudice.

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Maria con #cepostaperte, con 8 minuti vuoti di trasmissione: 26.1% e 5.267.000 di spettatori Milly con Ballando e le polemiche sulle coppie dello stesso sesso: 19.3% e di 3.645.000 di spettatori

vladimir luxuria‏ @vladiluxuria

#BallandoConLeStelle se Zazzaroni è così contrario a due uomini che ballano insieme per coerenza dovrebbe rinunciare alla giuria e compenso

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

Ivan Zazzaroni ha fatto sembrare Sandro Mayer uno avanti di 1000 anni. #ballandoconlestelle

Tommaso Cerno‏ @Tommasocerno

Cara @stanzaselvaggia l’omofobia è come il diavolo, si nasconde nei dettagli. #BallandoConLeStelle

Ivan Zazzaroni‏ @zazzatweet

@Tommasocerno Caro Tommaso, ora basta però: ci conosciamo e ci siamo chiariti (spero) privatamente. Alimentare una polemica lanciando accuse fuori luogo (omofobo) è un insulto alla tua intelligenza. E alla mia. Accetto il giudizio negativo sulla mia valutazione, ma finisce qui. Omofobo, no.

Tommaso Cerno‏ @Tommasocerno

A parole mi hai chiarito le tue intenzioni. Ora vai in campo e dimostralo... buone danze

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Ivan Zazzaroni non accetta una coppia di ballo formata da due uomini e si rifiuta di votare. Milly gli da corda dicendo che ognuno può avere le sue opinioni. Praticamente in un programma di ballo vengono assolte le "discriminazioni" sui ballerini. Ma complimenti.

Roberta‏ @roberta_talia

Io avrei detto: se non voti ti alzi e lasci la trasmissione e ti sostituisco subito con uno utile al programma caro Zazzaroni #BallandoConLeStelle

Lorenzo‏ @LorenzoGar

Su Rai Uno va in scena il pensiero retrogrado, medievalesco, limitato di Ivan Zazzaroni, pagato con soldi pubblici per dire che non riesce a guardare due uomini ballare insieme. Indecente. #BallandoConLeStelle

Paolo Boral Amerio‏ @PaoloBoral

Due uomini che ballano sono fuori contesto in una gara di ballo meno di quanto Zazzaroni sia fuori contesto in questo millennio. #ballandoconlestelle

loredana‏ @lorynap

Zazzaroni sei RIDICOLO ma che ne sai di estetica di ballo!?!? Ma l'ha vista la performance di Bolle con il ballerino siriano?!?! E poi non dimentichiamoci che questo è uno show!!! #BallandoConLeStelle

Barbara Piergentili‏ @BarbaraPiergent

Siamo nel 2018 e ancora dobbiamo sentire tizi come zazzaroni che hanno seri limiti e non conoscono il mondo del ballo. È una vergogna. #ballandoconlestelle

Andrea‏ @barbaus72

Qualcosa mi dice che se avessero ballato due donne, zazzaroni non avrebbe trovato problemi estetici, anzi.... #BallandoConLeStelle

Nick Pagani Love‏ @NickPagani

Se uno cerca "omofobia" sul dizionario trova la faccia di Zazzaroni. Disgustoso. #BallandoConLeStelle

anita | HOPE WORLD I’M SO PROUD‏ @parabataemin

Zazzaroni è omofobo e sta cercando di celarlo in modo non proprio velato #ballandoconlestelle

Ida Jo‏ @idajo94

Ed ecco che in prima serata su rai 1, grazie a Zazzaroni, insegnamo la DISCRIMINAZIONE Good job #ballandoconlestelle

Nico Bruce Harper #Iosonoantifascista‏ @domenicoditell1

#ballandoconlestelle Comunque Zazzaroni come prossimo leader del Popolo Della Famiglia e' perfetto

Kyriakos Jabonero‏ @KyriakosJabo

Ora Zazzaroni dirà che la lavatrice possono caricarla solo le donne? #BallandoConLeStelle

vivaluca‏ @vivaluca

Sembra quei medici che non praticano l'aborto per obiezione di coscienza: Zazzaroni sei tu fuori contesto, fuori dalle balle #ballandoconlestelle

Andrea Spedicato‏ @Endriu66

Zazzaroni...ma quando ballava Platinette con Todaro, la questione estetica dove te l’eri messa? #BallandoConLeStelle

francy‏ @fra_93k

Comunque questa cosa di Zazzaroni è grave e non deve passare sotto gamba. Non c'entra nulla il ballo, qui si tratta di pregiudizio e omofobia. Spero si prendano provvedimenti seri e quel signore venga allontanato. E parlo da grande fan di questo programma. #ballandoconlestelle

vivaluca‏ @vivaluca

Mariotto: "siccome non è una coppia gay ma solo di 2 uomini che ballano il discorso i Zazzaroni non è valido". Se invece fossero stati amanti il voto 0 era ok. Questa è l'Italia che non solo non integra ma neanche tollera. Bella merda Milly #ballandoconlestelle

Fabio Canino ha ritwittato

Paraid Official‏ @paraid82

@zazzatweet ripeti lentamente insieme a me: non esistono scelte sessuali, tu non hai mai scelto di essere etero #BallandoConLeStelle @fabiocaninoreal

3. LA REPLICA DI CIACCI

Dal profilo Instagram di Giovanni Ciacci

giovanniciacciCome diceva Dante ...” Non tu curar di loro , ma Zazza e passa ...”( frase copiata da un giornalista che stimo molto ) . Vi siamo piaciuti ? Io mi diverto tanto e non lascerò a nessuno infrangere questo mi sogno . Grazie per il vostro sostegno ..... Foto prima della tempesta

