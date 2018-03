ZERO NUMERO UNO - LO SPETTACOLO-EVENTO “ZEROVSKIJ - SOLO PER AMORE” È PRIMO AL BOTTEGHINO DI LUNEDÌ E MARTEDÌ (OGGI ULTIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE): QUASI 300MILA EURO, SUPERA ‘TOMB RAIDER’ E ‘METTI LA NONNA IN FREEZER’ - E PENSARE CHE LA RAI NON L'HA COMPRATO PER 400 MILA EURO - L’INTERVISTA A "VANITY FAIR": LA PERIFERIA, IL MARCIAPIEDE ("E’ ARRIVATA LA SPOSA, MI DICEVANO”) E GLI SCHIAFFI DEGLI AUTOMOBILISTI

L’INTERVISTA A RENATO ZERO SU ‘VANITY FAIR’

Box office martedì 20 marzo 2018

Stefano Radice per http://www.e-duesse.it/ - Nessuna novità nelle prime posizioni della classifica dei film di maggior incasso, con solo due titoli oltre i 100mila euro. Al primo posto troviamo ancora l'evento Zerovskij - Solo per amore con 158mila euro; ora la proposta di Lucky Red è a quota 280mila euro in due giorni. Seconda posizione per il reboot Tomb Raider (Warner) che, grazie ai 107mila euro di ieri arriva a 1,8 milioni. Podio completato da Metti la nonna in freezer (01); la commedia con Fabio De Luigi e Miriam Leone raggiunge quota 1,5 milioni. In quarta posizione troviamo Maria Maddalena (Universal) con 54mila euro per 700mila euro globali mentre in quinta si difende il premio Oscar, La forma dell'acqua (Fox) con 49mila euro per un totale di 7,7 milioni di euro circa.

Box office lunedì 19 marzo 2018

Stefano Radice per http://www.e-duesse.it/ - Cambio al vertice della classifica. L'evento di Lucky Red, Zerovskij - Solo per amore (che ripropone lo spettacolo musicale di Renato Zero), ha esordito al primo posto con 125mila euro. Perde una posizione, quindi, Tomb Raider (Warner) con 105mila euro; ora il reboot con Alicia Vikander è a quota 1,7 milioni. Terza posizione per la commedia Metti la nonna in freezer (01) con 67mila euro e un totale di 1,4 milioni. In quarta posizione troviamo il religlioso Maria Maddalena (Universal) con 46mila euro per 650mila euro complessivi mentre in quinta si piazza il premio Oscar, La forma dell'acqua (Fox) con 43mila euro per 7,7 milioni. Di seguito la top 10 Cinetel del 19 marzo:

renato zero con i neri per caso photo andrea arriga renato zero con emma marrone photo andrea arriga renato zero duetto con elisa photo andrea arriga renato zero duetto con francesco renga photo andrea arriga renato zero duetto con emma photo andrea arriga