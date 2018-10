ZUCCHERO, GIORGI E PEPERONCINO – AL 'GRANDE FRATELLO VIP' L’ATTRICE SCATENATA: “HO VISTO ZUCCHERO ZOZZONE, TUTTO UBRIACO” - POI PROVA A METTERCI UNA PEZZA: “UN GRANDE ARTISTA” – LE ‘AVANCES’ IN DIRETTA AL PADRE DI FRANCESCO MONTE: "E' POSSIBILE AVERLO NELLA CASA CON NOI?" – E DOPO LA NOMINATION URLA AL COMPLOTTO

Da www.today.it

Eleonora Giorgi scatenatissima al 'Grande Fratello Vip'. L'attrice, che sin dall'inizio del gioco si è mostrata sensibile al fascino dei sexy concorrenti della Casa, ha lanciato battutine in diretta a proposito di Angelo Monte, papà del bel Francesco, arrivato nel loft di Cinecittà per fare una sorpresa al figlio. Sempre restando nell'ambito dello scherzo, ovviamente.

Non appena il signor Monte ha abbandonato l'appartamento, infatti, Eleonora si è fiondata su Francesco per complimentarsi del papà affascinante che si ritrova: "Complimenti, tuo papà è bellissimo", ha detto. L'ex tronista ha risposto con un sorriso. Subito dopo, ha rincarato la dose. Al momento del collegamento con lo studio, infatti, la Giorgi ha ironizzato sulla questione chiedendo ad Ilary se era possibile avere il padre di Francesco nella Casa. "No, è già qui in studio con me", la replica della presentatrice.

2. GIORGI SU ZUCCHERO

È successo pochi giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi, parlando con Daniela Del Secco D’Aragona, definisce Zucchero uno zozzone ubriaco. Grandissimo scivolone per l’attrice italiana, che si rende subito conto della gaffe, guarda la telecamera, con una smorfia molto eloquente, e poi cerca di riprendersi, tessendo le lodi del cantautore.

“Sapessi Zucchero come l’ho visto, zozzone tutto ubriaco”, queste le parole pronunciate dalla Giorgi, che poi aggiunge: “Stupendo cantante, meraviglioso, un grande artista”. L’episodio è accaduto in un momento in cui le due stavano chiacchierando tranquillamente. Quando la Marchesa nomina Zucchero, spontaneamente la Giorgi commenta non proprio in maniera delicata. È stato interpellato anche il portavoce del cantante per sapere se l’artista volesse rispondere, ma da parte sua c’è stato un secco no.

Sembrava un attimo di confidenza tra due amiche, che però si sono dimenticate delle telecamere.

