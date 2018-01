IL 32ENNE JAMES CHELEKIS, INSEGNANTE DI MATEMATICA IN UNA SCUOLA DEL MICHIGAN, AVEVA UNA RELAZIONE CON UNA STUDENTESSA DI 14 ANNI - QUANDO LA MOGLIE L’HA SCOPERTO PRIMA HA CERCATO DI GIUSTIFICARSI E POI HA PRESO UN COLTELLO E LE HA TAGLIATO LA GOLA - LA DONNA E’ SOPRAVVISSUTA E HA RACCONTATO CHE…

Da www.ilmessaggero.it

James Chelekis e la moglie

Un professore di matematica dovrà scontare una pena tra i 30 e i 60 anni per aver fatto intrapreso una relazione con un'allieva 14enne e aver tagliato la gola alla moglie che lo aveva scoperto. La condanna è arrivata da un tribunale dello stato del Michigan, negli Stati uniti D'America.

Il 32enne James Chelekis, insegnante di matematica alla Crestwood Middle School, si scambiava regolarmente messaggi hot con l'adolescente; quando la moglie Amanda Chelekis ha letto la chat, lui ha cercato inizialmente di giustificarsi e poi ha preso un coltello e ha tentato di sgozzarla. Un'aggressione seguita alla rabbia di lei e alla paura di lui di essere arrestato per il rapporto con una minorenne.

"Era in piedi dietro di me, mi ha baciato la fronte e mi ha tagliato la gola da un lato all'altro", ha raccontato Amanda Chelekis in tribunale - Il trauma che sono stata costretta a sopportare era orrendo". La donna è stata in grado di contenere l'emorragia per quasi un'ora prima che suo marito chiedesse aiuto. Prima della condanna è arrivato anche il licenziamento da parte dei dirigenti scolastici.