C'E' DIETRO UN DESIGNER DIVINO – GENIALI E BIZZARRE CREAZIONI CHE VI LASCERANNO A BOCCA APERTA – UN TRONO DORATO PER SEDERSI CON STILE SU UN CESSO, GLI IMPROBABILI TACCHI CHE SI CONFICCANO COME CHIODI NEI TALLONI, CORNA COL MITRA E MACCHINE ESAGERATE

DAGONEWS

pisciare con stile

La creatività dei designer non smetterà mai di sorprenderci. Non si può mai prevedere cosa sia capace di partorire la mente di una persona creativa: dai tacchi che sembrano chiodi che si conficcano nei talloni alla poltrona dorata per sentirsi un re anche al cesso.

Ma c’è anche chi ha trasformato una piccola barca in una quattroruote e chi ha creato la "casa specchio" capace di mimetizzarsi con la natura circostante. Bright Side ha raccolto una serie di idee geniali che sicuramente sono capaci di non passare inosservate.

