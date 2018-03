9 mar 2018 13:38

''PARLO TANTO DI CAZZI MA SCOPO POCO''. UNA JENNIFER LAWRENCE SENZA FRENI: ''IN REALTA' ORA SONO SINGLE E IN ASTINENZA. E AI MIEI EX HO FATTO FARE A TUTTI I TEST DELLE MALATTIE VENEREE'' - SULLE SCENE DI NUDO IN 'RED SPARROW': ''ERO TERRORIZZATA DALLA DIMENSIONE DEI MIEI CAPEZZOLI. SUL SET AVEVANO ALZATO LA TEMPERATURA E...''